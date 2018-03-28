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Московский листок

Анатолий Баранов: Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 2

лондон капитал
Анатолий Баранов: Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить

Дал, на этот раз развернутый, комментарий для "Свободной прессы" на очень животрепещущую тему - о конфискации "нажитого непосильным трудом" в Лондоне.

Великобритания приступила к аресту активов, принадлежащих российским гражданам в рамках «дела Скрипаля». О том, что выдано несколько ордеров на арест «имущества сомнительного происхождения» рассказал в понедельник, 26 марта, министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Уильямсон напомнил, что аресты будут проводиться в рамках принятого в январе закона «О криминальных финансах», который дает британским судам право направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders). В случае возникновения вопросов госорганы могут требовать объяснений о происхождении средств от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, а также соответствующих счетов. Если владелец не может дать разъяснений о происхождении имущества и счетов, на его собственность накладывается арест. Новые правила распространяются и на «политически значимых лиц».

- Как понимать фразу арест «сомнительного» российского имущества. Что это значит? Ведь под эту сурдинку можно изъять все, что угодно…

- Не совсем, сомнительным считается имущество, приобретенное на деньги, происхождение которых вы не можете объяснить. Для нас в России это непонятно, хотя в СССР, например, действовала статья о «нетрудовых доходах» - в любой момент у вас могли поинтресоваться происхождением вашего имущества, стоимость которого очевидным образом превосходило все, что вы могли, например, легально заработать за всю жизнь, работая завскладом или завмагом. У нас же в 90-е вообще все деньги были нелегальными – никто ж налогов не платил… Да и сейчас сообщений типа «у безработного украли «Бентли» навалом, никого не удивляет. Квартира в Москве – это вообще идеальная отмывка. Вы слышали, чтобы кто-нибудь кого-нибудь спрашивал о происхождении денег, на которые приобретается столичная недвижимость, да и нестоличная тоже? Вроде доходы у всех небольшие в среднем, а кому же продается огромное количество очень дорогого московского жилья? Ну недавно и в Лондоне, с которого выдачи нет, так было. А теперь решили, что хватит, свинка достаточно нагуляла веса…

- Кто конкретно может попасть под удар? Насколько болезненным может это быть?

- Я думаю, все без исключения. Или все, чье имущество покажется британским властям достойным внимания. Может быть, таунхаус на окраине, оставшийся после недавно покинувшего этот бренный мир с собачьим поводком на шее господина Глушкова и не заинтересует. А вот уж поместье, где закончились дни Бориса Березовского, убиенного шарфиком, точно привлечет какое-то внимание. Кто там его унаследовал, кстати?

- На фоне скандала, связанного с отравлением Скрипаля, Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ. Может ли дойти до ареста госсредств России?

- В Британии вложено до 6 процентов обеспечения национальной валюты РФ, так что удар, конечно, ощутимый. Но навряд ли это этого дойдет так сразу – это приведет к падению вообще всех мировых финансовых рынков, и навряд ли обогатит британскую казну. Это золото хорошо конфисковывать, а государственные обязательства – не очень. Сразу же в условиях форс-мажора от этих обязательств начинают отказываться, и сыплется вся система. Такое уже было после крушения Российской империи – интервенция началась, строго говоря, из-за госдолга России в размере примерно 1 миллиарда золотых рублей. И ценой этого потрясения, строго говоря, стал отказ от французского франка как мировой валюты – именно тогда все стали посматривать на американский доллар. Британский фунт и так существует скорее как резервная валюта, но по надежности вложений резко уступает и швейцарскому франку, не говоря уже о евро. Просто начнется бегство капитала с Британских островов, в первую очередь капиталов стран третьего мира. Про частные средства и не говорю.

-  Можно ли сказать, что Лондон сегодня провёл фактически похороны надежд российских мошенников разного ранга на то, что Британия может стать «тихой гаванью» для наворованных ими финансовых средств?

- Это нельзя назвать неожиданной новостью, я много лет писал о том, что именно так и будет. Вопрос только в сроках и поводе. Срок, видимо, пришел неожиданно, раз повод был найден столь натянутый. Ну какое отношение российские воры имеют к отравлению Скрипаля, химическому оружию и отношениям России с Украиной? Кстати, поледний звонок на эту тему звучал еще в прошлом году в Сирии, когда Асада обвинили в использовании химического оружия, и тоже как-то обошлись без особых доказательств. Я напомню – и Россию обвиняют вовсе не в отравлении предателя, а в применении боевых отравляющих веществ против Британской империи. Это обвинение серьезней, чем у Асада – тот если и применял ОВ, в чем я сомневаюсь, то на своей территории и против своих мятежников. А тут – нападение на Британию, да еще с использованием неконвенционального оружия. Я полагаю, что сейчас Лондон стоит перед очень непростой ситуацией – замах-то был на рубль, на объявление крестового похода, а удар получился на копейку в буквальном смысле слова. Как в каком-нибудь латиноамериканском гетто, когда стреляют в голову ради того, чтоб всего лишь пошарить по карманам.

- Приведет ли это к реально «деоффшоризации» извне? Почему не получалось провести ее «изнутри»? Насколько она будет эффективно? Не найдут ли россияне новую «тихую гавань» или все же вернут капиталы в Россию?

- Капитал бежит из России вовсе не из-за того, что капиталисты в России плохие, а в Англии хорошие – деньги всегда ищут, где им комфортней. Стало некомфортно в Лондоне? Есть Гонконг, Сингапур, растущие экономики Тихоокеанского побережья – мир глобален, даже если это кому-то и не нравится. За 18 лет в России не создано комфортного климата для инвестиций, и перспективы на будущие 6 лет также сомнительны. По данным академика Глазьева, кстати, советника президента РФ, за четверть века из России утек триллион долларов! Причем если половина этих денег еще как-то обращается между российским рынком и офшорами, то полтриллиона вообще ушли, растворились и исчезли для России навсегда. Как так? А все дело в структуре российского капитала и природе российского капитализма – в свое время советник Керенского философ Бердяев ввел термин «русский коммунизм», причем в весьма уничижительном смысле. Видимо, ждет своего творца и термин «российский капитализм». Ну подумайте – 40 процентов ВВП представляет собой углеводородная составляющая, ориентированная на экспорт и не предназначенная для реинвестирования. Но еще половину экономики составляет сфера услуг друг другу в широком смысле слова, не только рестораны и магазины, но и транспорт, строительство, связь. Ну и посмотрим хоть а того же владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове – где он живет? В Австралии? В стране Британского Содружества, кстати. А где живут дети нашей «элиты», где они получают образование, где отдыхают, где лечатся? Да вот тот же кемеровский губернатор Тулеев только что вернулся с лечения из Германии… Они все живут «там», а здесь только зарабатывают, как «вахтовики». Посмотрите на их детей – они уже все иностранцы, от отпрысков представителей власти до детей представителей «патриотического» бизнеса, на словах борющихся с «офшорной экономикой», но сами держащие средства в офшорах, а детишек в Европе. Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить. И начать строить экономические отношения заново, на иных принципах.



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Всего комментариев к статье: 2
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Презревшие равенство обречены на рабство
Sergo написал 28.03.2018 00:43
И начать строить экономические отношения заново, на иных принципах.
-------
На принципах разумности и человечности. Никакой частной собственности в современном обществе быть не должно. Только плановая социалистическая экономика в виде ЕДИНОГО нетоварного народнохозяйственного комплекса с равенством труда и равенством платы. Пора уже бы понять, что все перестроечные "академические" камлания в пользу т. н. "рыночных отношений, "конкуренции", "демократии", "свободы", "правах человека" и прочих глупостях, есть бесстыжая классовая БРЕХНЯ. У советских людей не было иммунитета против столь профессионально сработанной лжи, особенно, когда она изливалась из таких мировых "авторитетов" как Горбачев, Солженицын, Сахаров из целой прорвы "ученых", "политиков", "правозащитников", "узников совести" и прочей шпаны. Вспоминая сейчас "аргументы" этого "ученого" дурачья, о вреде "уравниловки", о "негибкости плановой экономики", об отсутствии "стимулов" - диву даешься, как всю эту ахинею можно было воспринимать всерьез???
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На самом деле не столь капиталы Терезе нужны эмигрантские, а их лояльность
Энгельсоид написал 28.03.2018 00:12
Посыл такой, на Западе живешь - их семечки грызешь, а не тоскуешь по нацлидеру.
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