Найдена ли причина пожара в "Зимней вишне"?

На совещании у президента глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в качестве наиболее вероятной причины трагедии рассматривается проблема с электрикой. То есть в детской игровой комнате от электрической искры вспыхнул поролон - и дальше все видели, что произошло.

А не поджог ли был в Кемерово?

Вообще проблемы с электропроводкой являются причиной номер один всех российских пожаров. Но чаще всего это все же происходит в старых зданиях, где и проводка тоже, конечно, старая.

Но ТРЦ "Зимняя вишня" был возведен на месте кондитерской фабрики, снесенной полностью в 2007 году, и первая очередь центра вступила в строй в 2009-м, а полностью - в 2013-м. То есть это новое здание, и проводка в нем тоже новая!

Конечно, "накосячить" могли и с новой проводкой, но вероятность такая невелика - все же речь не о дачном домике, а о большом торговом комплексе, и работали там наверняка какие-никакие, а профессионалы, и кто-то у них работу принимал, и кто-то контролировал. А для того, чтоб загорелось, нужно чтобы постоянно искрила проводка... Да и то...

Каждый же был ребенком, и почти каждый точно когда-нибудь поджигал поролен. Он горит, но не сказать, чтобы как порох. Скорее плавится и воняет. А от искры скорее всего не загорится и вовсе. А на видео видно - полыхнуло сильно, и шквал огня прокатился. И это от случайной искры?

Дальше, конечно, вопрос и к строителям, и к архитектурному надзору - почему так много оказалось горючих материалов? Ведь там все полыхало, сильно. Что ж там так горело-то?

Арестованная формальная владелица торгового центра ясно показала на вероятность поджога. Кто там поджигал, какие там подростки "разных национальностей" - это другой вопрос. Но на умышленный поджог очень похоже. По крайней мере этообъясняет, почему огонь и дым так быстро распространились, почему не работала ни сигнализация, ни система пожаротушения.

Противопожарные системы в здании ТЦ были исправны, но их отключили буквально за несколько минут до пожара.

Я почти уверен, что следствие проверяет версию умышленного поджога. Но по какой-то причине не озвучивает ее. По какой причине? Не хотят будоражить общественное мнение? Но по всей стране прокатились митинги, и далеко не все они были благостными - и в Кемерове, и в Москве требовали ответственности властей.

Вот, кстати, предварительные итоги нашего голосования, оно совсем свежее и продолжится. Но малая выборка уже есть.

Кемерово. Кто виноват?: Недобросовестный бизнес? (26) Городские чиновники? (13) Чиновники областной администрации? (6) Губернатор Тулеев? (6) Федеральное правительство? (26) Президент Путин? (181)

Надо комментировать или и так все понятно?

Властям сейчас, чтобы успокоить ситуацию, желателен наиболее безобидный вариант для причины трагедии, чтобы сказать - ну что поделаешь? Так уж обстоятельства сложились...

А может быть эти обстоятельства кто-то "сложил"? Может быть, у этой трагедии есть имя, отчество и фамилия?

Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети

Кстати, посты украинских ботов типа "сгорел русский мусор" собирают множество лайков - в том числе и у нас на форуме, мы специально не удаляем, чтобы видно было, кто есть кто.

У нас нет достаточных оснований, чтобы утверждать. Но обратили бы внимание, пристальное внимание - не слишком ли часто явные злоумышленные действия квалифицируются у нас как "бытовые" или "случайные"?

А.Б.