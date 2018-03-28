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Московский листок

Найдена ли причина пожара в "Зимней вишне"?

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 4

пожар кемерово
Найдена ли причина пожара в "Зимней вишне"?

На совещании у президента глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в качестве наиболее вероятной причины трагедии рассматривается проблема с электрикой. То есть в детской игровой комнате от электрической искры вспыхнул поролон - и дальше все видели, что произошло.

А не поджог ли был в Кемерово? 

Вообще проблемы с электропроводкой являются причиной номер один всех российских пожаров. Но чаще всего это все же происходит в старых зданиях, где и проводка тоже, конечно, старая. 

Но ТРЦ "Зимняя вишня" был возведен на месте кондитерской фабрики, снесенной полностью в 2007 году, и первая очередь центра вступила в строй в 2009-м, а полностью - в 2013-м. То есть это новое здание, и проводка в нем тоже новая!

Конечно, "накосячить" могли и с новой проводкой, но вероятность такая невелика - все же речь не о дачном домике, а о большом торговом комплексе, и работали там наверняка какие-никакие, а профессионалы, и кто-то у них работу принимал, и кто-то контролировал. А для того, чтоб загорелось, нужно чтобы постоянно искрила проводка... Да и то...

Каждый же был ребенком, и почти каждый точно когда-нибудь поджигал поролен. Он горит, но не сказать, чтобы как порох. Скорее плавится и воняет. А от искры скорее всего не загорится и вовсе. А на видео видно - полыхнуло сильно, и шквал огня прокатился. И это от случайной искры?

Дальше, конечно, вопрос и к строителям, и к архитектурному надзору - почему так много оказалось горючих материалов? Ведь там все полыхало, сильно. Что ж там так горело-то? 

Арестованная формальная владелица торгового центра ясно показала на вероятность поджога. Кто там поджигал, какие там подростки "разных национальностей" - это другой вопрос. Но на умышленный поджог очень похоже. По крайней мере этообъясняет, почему огонь и дым так быстро распространились, почему не работала ни сигнализация, ни система пожаротушения. 

Противопожарные системы в здании ТЦ были исправны, но их отключили буквально за несколько минут до пожара.

Я почти уверен, что следствие проверяет версию умышленного поджога. Но по какой-то причине не озвучивает ее. По какой причине? Не хотят будоражить общественное мнение? Но по всей стране прокатились митинги, и далеко не все они были благостными - и в Кемерове, и в Москве требовали ответственности властей.

Вот, кстати, предварительные итоги нашего голосования, оно совсем свежее и продолжится. Но малая выборка уже есть.

Кемерово. Кто виноват?:
 
Недобросовестный бизнес? (26)
 
Городские чиновники? (13)
 
Чиновники областной администрации? (6)
 
Губернатор Тулеев? (6)
 
Федеральное правительство? (26)
 
Президент Путин? (181)

Надо комментировать или и так все понятно?

Властям сейчас, чтобы успокоить ситуацию, желателен наиболее безобидный вариант для причины трагедии, чтобы сказать - ну что поделаешь? Так уж обстоятельства сложились...

А может быть эти обстоятельства кто-то "сложил"? Может быть, у этой трагедии есть имя, отчество и фамилия?

Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети

Кстати, посты украинских ботов типа "сгорел русский мусор" собирают множество лайков - в том числе и у нас на форуме, мы специально не удаляем, чтобы видно было, кто есть кто.

У нас нет достаточных оснований, чтобы утверждать. Но обратили бы внимание, пристальное внимание - не слишком ли часто явные злоумышленные действия квалифицируются у нас как "бытовые" или "случайные"?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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сказочники
просто парень написал 28.03.2018 02:35
Лайки они не удаляют. Ага. У меня вот забанено сразу два адреса. А бандеровцев никто не банит. Меня, конечно, можно "перевоспитать" и сделать вежливее, но сама ситуация с политикой банов интересная... И показательная... А потому поучительная... Даже знакомство по переписке никак не влияет на баны... Интересно получается... Ну да ладно, это ваше дело...
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плешивый двойник сказал "люминий", значит-люминий
Банифаций написал 28.03.2018 02:28
Их фебесе и прочие конторы давно напоминает малое семейное предприятие, где платят хорошие деньги и ни за что не отвечаешь. Отрицательную кадровую селекцию в этих конторах по переводу бумаги они с гордостью называют "династиями".Они могут предотвращать только те ТЕРАКТЫ, о которых знают...., ну вы поняли. Остальное и не запланированное у них на раскрытие квалифицируется как "халатность" и прочие "ненадлежащие исполнения". Какая-то серьезная сила расшатывает под проектом "путин" табуретку и пока они будут причесывать ТЦ, эта серьезная и неизвестная бастырковцам сила устроит что-нибудь новенькое, вплоть до применения химического оружия. Мне будет не жалко, если пострадают бюджеморды из контор, они за это получают хорошие деньги, страшно, если опять будут гибнут дети и простые граждане.
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(без названия)
!!!!Q-Q!TOTBOG- IVAH!!!& написал 28.03.2018 02:25
"Противопожарные системы в здании ТЦ были исправны, но их отключили буквально за несколько минут до пожара."
- Таки диверсия - однозначно! С дальнейшим развитием атаки на власти РФ - таки потому так быстро и спешно возбудилась опопозиция - то таки да... Великого Сталина на этих всех 3,1416-дарасов нет - сейчас уже давали бы показания, кто то дело таки забодяжил и размешивает - то таки да...
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Все пронозируемо, как всегда
Крамольник написал 28.03.2018 01:44
Странно, что ИГИЛ до сих пор не взяла на себя ответственность за этот пожар. Тут надысь Си Дзинпиню разрешили править Китаем пожизненно. И многие российские политолухи, как лизоблюды-шестерки начали готовить "общественное мнение" к такому же развитию событий в РФ. Забывая, что Китай - вторая экономика в мире и в КНР действуют 69 "расстрельных статей", согласно которых расстреливают даже при "халатности, повлекшей смерть двух и более лиц". Без вариантов и амнистий.
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