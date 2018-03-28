В МЧС заявили об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове

Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерове нет, общее число жертв - 64 человека, заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - цитирует Аксенова ТАСС.

По его словам, останки всех погибших переданы Следственному комитету. На данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

В свою очередь, в списках инициативной группы, ведущий свой подсчет погибших и без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на данный момент числятся 77 человек.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - цитирует Интерфакс активиста Расима Яролиева. По его словам, список был скорректирован в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.