Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В МЧС заявили об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 0

В МЧС заявили об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове

Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерове нет, общее число жертв - 64 человека, заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - цитирует Аксенова ТАСС.

По его словам, останки всех погибших переданы Следственному комитету. На данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

В свою очередь, в списках инициативной группы, ведущий свой подсчет погибших и без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на данный момент числятся 77 человек.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - цитирует Интерфакс активиста Расима Яролиева. По его словам, список был скорректирован в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Диагноз власти поставлен в Кемерово
Диагноз власти поставлен в Кемерово
28.03.2018
А не поджог ли был в Кемерово?
А не поджог ли был в Кемерово?
27.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Найден мотив ликвидации Скрипаля российской разведкой (1)
Вице-губернатор Кузбасса назвал стихийный митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти" (6)
В МЧС заявили об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове (0)
Найдена ли причина пожара в "Зимней вишне"? (31)
Диагноз власти поставлен в Кемерово (4)
Анатолий Баранов: Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить (12)
Почему медаль Олимпиады стоит 12 млн. руб., а жизнь ребенка - один 1 млн? (19)
Buzzfeed: Лесина до смерти избили российские силовики по заказу близкого к Путину олигарха (6)
Правительство РФ не поддержало легализацию наемников ЧВК (4)
Москалькова рассказала о "несистемной оппозиции", которая пытается нажить "политический капиталец" на трагедии в Кемерове (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Русский капитал": экспроприация без экспроприаторов
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Варварская цивилизация
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это же самое интересное...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так несчастный случай или массовое убийство?
Максим Калашников Максим Калашников: Диагноз власти поставлен в Кемерово
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss