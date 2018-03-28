Вице-губернатор Кузбасса назвал стихийный митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти"

Прошедший накануне в Кемерово стихийный митинг в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" был "спланированной акцией по дискредитации власти", заявил журналистам в среду первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. "Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", - цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, на митинге было процентов 25-30 тех людей, кто действительно пришел "посочувствовать, сопереживать".

"Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники - поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить", - цитирует Чернова Интерфакс.

Он также поддержал решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не принимать участие в митинге памяти погибших в торговом комплексе "Зимняя вишня". "Я считаю, это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге", - сказал Чернов.

Напомним, ранее Губернатор Аман Тулеев в ходе разговора с президентом Владимиром Путиным заявил, что участники митинга в Кемерове – это "200 бузотеров". "На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев.