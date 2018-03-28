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Московский листок

Найден мотив ликвидации Скрипаля российской разведкой

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 0

Найден мотив ликвидации Скрипаля российской разведкой

Россия отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, чтобы внести раскол в единство НАТО. Такое мнение выразил министр обороны США Джим Мэттис, передает Associated Press.

«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО, — сказал глава Пентагона. — Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности». 

- Самым слабым местом в обвинении России по делу Скрипаля был как раз мотив преступления, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - По всему выходит, что Россия сделала это, чтобы вызвать еще больше санкций, мировую изоляцию и по возможности мировую войну. То есть чтобы дать странам НАТО основания себя ненавидеть и по возможности уничтожить. И вот министр обороны США, посмотрев комиксы от Терезы Мэй и британской "Интеллиджент сервис", подтвердил - Россия нашла наиболе верный способ уничтожить себя, использовав для отравления вышедшего в тираж агента и особенно его дочери не кирпич или собачий поводок, а боевое отравляющее вещество, запрещенное во всем мире. Думаю, своей задачи Россия добилась, но не до конца - у ряда стран НАТО остаются сомнения в полном помешательстве Москвы. Поэтому следующим будет взрыв водородной бомбы с целью ликвидации бомжа и уничтожения любых сомнений в рядах Альянса.



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