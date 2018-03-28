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Московский листок

Россия заблокировала сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" в интересах национальной безопасности

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 2

Россия заблокировала сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" в интересах национальной безопасности

Внесудебная блокировка сайтов Роскомнадзором необходима в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Об этом говорится в ответе российских властей на вопросы ЕСПЧ об обоснованности блокировок сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру", сообщают "Ведомости".

Доступ к сайтам изданий был закрыт Роскомнадзором в 2014 г. по закону Лугового, давшему Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам.

Заявители утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации (ст. 10 Конвенции о правах человека). В жалобе отмечалось, что их даже не уведомили о причинах блокировки, что позволило бы снять спорные тексты.

Руководитель аппарата уполномоченного в ЕСПЧ Андрей Федоров сообщает, что все было сделано в полном соответствии с законом. По его словам, сайт "Каспаров.ру" был заблокирован за статью "В Крыму будет национализирована госсобственность" и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма "с целью побудить их к совершению противоправных действий". Сайты "Грани.ру" и "Ежедневного журнала" пострадали за сообщения про акции в поддержку участников болотного дела.

Юрист международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий заявителей в Страсбурге, считает ответ абсолютно формальным. "В этом и заключается принципиальное расхождение между позицией российских властей и подходом ЕСПЧ. Власти считают, что достаточно указать: госорганы действовали в пределах своих полномочий. ЕСПЧ просит в каждом случае определять, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения и как при этом учитываются интересы остальных участников", - отметил защитник.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 28.03.2018 12:05
"Россия заблокировала себя и свой фашистско-гестаповский воровской Уйловый режим сама и только сама!!
Да здравствует социалистическая революция!
Смерть Уйло-ворам, олигархам, циникам,лгунам и прочей "Озерной" быдло-шпане!!!)))
Вся власть Народу России!!!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 28.03.2018 11:52
Интересно... пропагандон Федоров посредством так называемого ВЦИОМа периодически информирует наш великий народ о растущем индексе счастья проживания в нашей великой стране... тот же самый пропагандон Федоров посредством так называемого ВЦИОМа периодически информирует наш великий народ о постоянно растущей народной любви и небывалой поддержке нашего великого вошьдя... Киндер-сюрприз вкупе с Эллочкой Чуровой готовят и проводят великий день всенародного выбора, на котором побеждает наш великий вошьдь, и визжат хорошо оплачиваемые шапиры визжат о небывалое единство народа с его любимым вошьдем... наконец, сам вошьдь показывает прекрасные мультики про ракеты, и слушающая его публика отбивает ладошки, хлопая и восхищаясь... и - на тебе:
.
какие-то три сайта смертельно угрожают национальной безопасности, территориальной целостности и общественному порядку... что-то здесь не сходится! Ведь не могут же врать все эти федоровы, эллочки чуровы и шапиры! Или могут?
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