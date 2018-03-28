Россия заблокировала сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" в интересах национальной безопасности

Внесудебная блокировка сайтов Роскомнадзором необходима в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Об этом говорится в ответе российских властей на вопросы ЕСПЧ об обоснованности блокировок сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру", сообщают "Ведомости".

Доступ к сайтам изданий был закрыт Роскомнадзором в 2014 г. по закону Лугового, давшему Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам.

Заявители утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации (ст. 10 Конвенции о правах человека). В жалобе отмечалось, что их даже не уведомили о причинах блокировки, что позволило бы снять спорные тексты.

Руководитель аппарата уполномоченного в ЕСПЧ Андрей Федоров сообщает, что все было сделано в полном соответствии с законом. По его словам, сайт "Каспаров.ру" был заблокирован за статью "В Крыму будет национализирована госсобственность" и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма "с целью побудить их к совершению противоправных действий". Сайты "Грани.ру" и "Ежедневного журнала" пострадали за сообщения про акции в поддержку участников болотного дела.

Юрист международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий заявителей в Страсбурге, считает ответ абсолютно формальным. "В этом и заключается принципиальное расхождение между позицией российских властей и подходом ЕСПЧ. Власти считают, что достаточно указать: госорганы действовали в пределах своих полномочий. ЕСПЧ просит в каждом случае определять, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения и как при этом учитываются интересы остальных участников", - отметил защитник.