Тулеев уволил своего зама и главу департамента внутренней политики Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок. Алексей Зеленин был назначен замгубернатора Кузбасса в сентябре 2013 г. До этого он возглавлял в областной администрации департамент молодежной политики и спорта.



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