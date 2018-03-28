Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нарышкин: среди высланных российских дипломатов есть офицеры разведки

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 1

Нарышкин: среди высланных российских дипломатов есть офицеры разведки

Среди высланных странами Запада сотрудников российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"В числе сотрудников МИД есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - цитирует Нарышкина Интерфакс.

При этом, решение о высылке российских дипломатов он назвал "грязной и циничной провокацией", которая "формирует атмосферу русофобии". "Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий", - заявил Нарышкин

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Думающий написал 28.03.2018 11:57
Россия живет только за счет продажи нефти и газа в Европу. И какой тут может быть "жесткий ответ" ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Диагноз власти поставлен в Кемерово
Диагноз власти поставлен в Кемерово
28.03.2018
А не поджог ли был в Кемерово?
А не поджог ли был в Кемерово?
27.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нарышкин: среди высланных российских дипломатов есть офицеры разведки (1)
Тулеев уволил своего зама и главу департамента внутренней политики (0)
Россия заблокировала сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" в интересах национальной безопасности (2)
Найден мотив ликвидации Скрипаля российской разведкой (4)
Вице-губернатор Кузбасса назвал стихийный митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти" (7)
В МЧС заявили об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове (1)
Найдена ли причина пожара в "Зимней вишне"? (36)
Диагноз власти поставлен в Кемерово (4)
Анатолий Баранов: Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить (15)
Почему медаль Олимпиады стоит 12 млн. руб., а жизнь ребенка - один 1 млн? (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Русский капитал": экспроприация без экспроприаторов
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Варварская цивилизация
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это же самое интересное...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так несчастный случай или массовое убийство?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss