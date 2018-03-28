Нарышкин: среди высланных российских дипломатов есть офицеры разведки

Среди высланных странами Запада сотрудников российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"В числе сотрудников МИД есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - цитирует Нарышкина Интерфакс.

При этом, решение о высылке российских дипломатов он назвал "грязной и циничной провокацией", которая "формирует атмосферу русофобии". "Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий", - заявил Нарышкин