Америка блуждает среди миров Лавкрафта

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя вероятность нового вмешательства России в выборы, назвала Россию «чудовищем из морских глубин».

Фраза была произнесена ходе ежедневного брифинга, Науэрт рассказала о «щупальцах», которыми Россия якобы вмешивается в дела других стран. «Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец,— заявила представитель Госдепа.— Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах».

После вопроса журналиста о щупальцах Науэрт повторила свои слова: «Это чудовище из морских глубин».

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Я бы не торопился обижаться на госдеп, а проанализировал подсознательную составляющую слов Науэрт.

Эта образная схема восходит к мирам Лавкрафта: Ктулху, Дагон, Йог-Сотот...

Сто лет назад это был бы образ библейский, может быть, Левиафан или Азазел. Сейчас пантеон Америки изменился, он формируется уже не Библией, а Марвеллом, но все восходит опять к мирам Лавкрафта, откуда черпали образы и Стивен Кинг, и Клайв Баркер, и Дель Торо.

Причем образы понятны той аудитории, к которой обращается Науэрт, это ощий образный строй, из которого «чудовище из морских глубин» отнюдь не выпадает.

Отсюда логика американской политики - она не христианская, она вообще не авраамическая. Это логика комикса, своего рода вариант неоязыческого осмысления реальности, в которой все достаточно просто, а недостающие звенья логической цепочки легко додумываются в понятном ключе несложных схем, опять-таки почерпнутых из комиксов.

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Британская секретная служба в качестве "доказательств" по отравлению в деле Скрипаля предлагает партнерам по НАТО... презентацию. И это вполне нормально для тех, кому она предназначена. В этой презентации нет реальных объяснений - химических формул, результатов анализов и прочего, но это и не нужно. То есть это не требуется. Человеку времен формирования эпоса были бы непонятны формулы Галилея или Коперника, ему вполне было достаточно, что восход солнца на востоке и закат на западе связан с движением колесницы Гелиоса. И что любопытно, попытки объяснить им реальные механизмы движения небесных тел вызывали агрессию - миф психологически комфортен, а знание - дискомфортно.

Это не вчера началось - помните еще "империю зла" времен Рейгана, тоже ведь нечто из "Звездных войн". Вот только тогда упрощенные "комиксовые" схемы предназначались для управления "быдлом", а реальные "хозяева дискурса" пользовались вполне объективным знанием, а сегодня выросло новое поколение "хозяев", которое само находится внутри "миров Лавкрафта".

Кстати, нет ничего нового в том, что государственные решения принимаются на основе мифологического осмысления действительности.

Мало кто помнит, что, например, Юлий Цезарь, до того, как стать консулом, занимал в Риме и пост главного жреца. И принимая решение о походе в Галлию, он прежде всего провел гадание на внутренностях жертвенных птиц. И что интересно, это было достаточным мотивом не только для римских масс, но и для самого Цезаря - при всей рациональности его дальнейших действий как полководца и политика.

Америку давно сравнивают с Древним Римом, а разве Трамп умней Цезаря? Или американские сенаторы умней римских?

Хотя вопрос даже не в уме, то есть не в умении делать верные выводы из наличествующих фактов - дело в самом строе сознания, в образной либо логической модели для принятия решений. Сегодня для западного мира вполне достаточно образной схемы - «чудовище из морских глубин» хочет поглотить Америку и весь запад, его щупальца везде...

Не ставится вопрос, может ли оно это сделать и каким образом? Тем более не задаются вопросом, зачем бы ему это было нужно, если оно только и мечтает, что слиться с западом, раствориться в нем. А запад видит в нем только лишь кулинарный объект, и думает, под каким соусом лучше пойдут его щупальца...

Миф о поедании как апофеозе победы, кстати, тоже очень древний - еще Кронос съел своих детей...