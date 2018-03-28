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Московский листок

Америка блуждает среди миров Лавкрафта

Опубликовано 28.03.2018 автором в разделе комментариев 5

сша война рф
Америка блуждает среди миров Лавкрафта

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя вероятность нового вмешательства России в выборы, назвала Россию «чудовищем из морских глубин». 

Фраза была произнесена ходе ежедневного брифинга, Науэрт рассказала о «щупальцах», которыми Россия якобы вмешивается в дела других стран. «Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец,— заявила представитель Госдепа.— Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах».

После вопроса журналиста о щупальцах Науэрт повторила свои слова: «Это чудовище из морских глубин».

***

Я бы не торопился обижаться на госдеп, а проанализировал подсознательную составляющую слов Науэрт.

Эта образная схема восходит к мирам Лавкрафта: Ктулху, Дагон, Йог-Сотот...

Сто лет назад это был бы образ библейский, может быть, Левиафан или Азазел. Сейчас пантеон Америки изменился, он формируется уже не Библией, а Марвеллом, но все восходит опять к мирам Лавкрафта, откуда черпали образы и Стивен Кинг, и Клайв Баркер, и Дель Торо.

Причем образы понятны той аудитории, к которой обращается Науэрт, это ощий образный строй, из которого «чудовище из морских глубин» отнюдь не выпадает.

Отсюда логика американской политики - она не христианская, она вообще не авраамическая. Это логика комикса, своего рода вариант неоязыческого осмысления реальности, в которой все достаточно просто, а недостающие звенья логической цепочки легко додумываются в понятном ключе несложных схем, опять-таки почерпнутых из комиксов. 

***

Британская секретная служба в качестве "доказательств" по отравлению в деле Скрипаля предлагает партнерам по НАТО... презентацию. И это вполне нормально для тех, кому она предназначена. В этой презентации нет реальных объяснений - химических формул, результатов анализов и прочего, но это и не нужно. То есть это не требуется. Человеку времен формирования эпоса были бы непонятны формулы Галилея или Коперника, ему вполне было достаточно, что восход солнца на востоке и закат на западе связан с движением колесницы Гелиоса. И что любопытно, попытки объяснить им реальные механизмы движения небесных тел вызывали агрессию - миф психологически комфортен, а знание - дискомфортно.

Это не вчера началось - помните еще "империю зла" времен Рейгана, тоже ведь нечто из "Звездных войн". Вот только тогда упрощенные "комиксовые" схемы предназначались для управления "быдлом", а реальные "хозяева дискурса" пользовались вполне объективным знанием, а сегодня выросло новое поколение "хозяев", которое само находится внутри "миров Лавкрафта". 

Кстати, нет ничего нового в том, что государственные решения принимаются на основе мифологического осмысления действительности. 

Мало кто помнит, что, например, Юлий Цезарь, до того, как стать консулом, занимал в Риме и пост главного жреца. И принимая решение о походе в Галлию, он прежде всего провел гадание на внутренностях жертвенных птиц. И что интересно, это было достаточным мотивом не только для римских масс, но и для самого Цезаря - при всей рациональности его дальнейших действий как полководца и политика.

Америку давно сравнивают с Древним Римом, а разве Трамп умней Цезаря? Или американские сенаторы умней римских?

Хотя вопрос даже не в уме, то есть не в умении делать верные выводы из наличествующих фактов - дело в самом строе сознания, в образной либо логической модели для принятия решений. Сегодня для западного мира вполне достаточно образной схемы - «чудовище из морских глубин» хочет поглотить Америку и весь запад, его щупальца везде...

Не ставится вопрос, может ли оно это сделать и каким образом? Тем более не задаются вопросом, зачем бы ему это было нужно, если оно только и мечтает, что слиться с западом, раствориться в нем. А запад видит в нем только лишь кулинарный объект, и думает, под каким соусом лучше пойдут его щупальца... 

Миф о поедании как апофеозе победы, кстати, тоже очень древний - еще Кронос съел своих детей... 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: не захватывают чужие территории(когда-то бывшие ихними)
гы написал 28.03.2018 13:26
Запад евойные территории на захватываит, оне сами до него сбегають. Сбитие боинга в натуре не по западному, не по пацански. Культурные нации навроде Украинцов сбегают от Расии и культурные Молдаванцы сбегают к культурным Румынам. Украинцы любят Румынов и благодарны им за культуру, хотят в Одесе поставить паметник Румынам-освободителям от Расии.
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Re: Наша раша оказалась на скамье подсудимых среднестатистического суда РФ
гы написал 28.03.2018 13:19
Да, очень похоже. Только в роли ЕСПЧ - РВСН.
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(без названия)
вася 005 написал 28.03.2018 13:18
Вы никуя не понимаете! Запад давит Россию и будет давить за хулиганское поведение. Для вас ,россиян,естественно отжать Крым,Донбасс,Осетию,Абхазию,Приднестровье...Вы живете в 19-20 веке,в том менталитете. В 21 веке Развитые страны не захватывают чужие территории(когда-то бывшие ихними). Запад видит бессовестное воровство путинской шайки,кокаин в дипломатической почте,сбитие боинга малазийского....Это поведение не цивилизованной страны,а шпаны из подворотни. Накопилась злоба,поэтому будут давить по поводу и без повода. Держитесь...идет 9-й вал!
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Что характерно...
Тов.Тамсямский написал 28.03.2018 13:16
Дмитрий Медведев в свое время так и не ответил на вопрос о том, как он лично относится к пробуждению Ктлуху...
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(без названия)
насреддин написал 28.03.2018 13:13
Презентацию предлагают? А это вам ничего не напоминает? Наша раша оказалась на скамье подсудимых среднестатистического суда РФ под председательством криворучек хахалевых. Только обвинительный уклон, ходатайства не удовлетворяются, свидетели защиты не допрашиваются, адвокаты не допускаются, используются безграмотные продажные эксперты. Ну, и вишенка на торт - анонимные свидетели обвинения. Мнения присяжных - пох.., потом профессионалы пересудят. Примеры - Квачков, Мухин, Аракчеев, всех и не перечислить. Уровень мерзости и тупости западных политиков абсолютно идентичен путинскому судопроизводству.
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