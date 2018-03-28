В Думе передумали вводить регистрацию в соцсетях по паспорту

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей дал отрицательное заключение на законопроект, обязывающий пользователей соцсетей указывать паспортные данные при регистрации, сообщает "Коммерсант".

Законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту был выдвинут депутатами Виталием Милоновым и Михаилом Бугерой, представляющими фракцию «Единая Россия».

Документ предполагает введение запрета на самостоятельную регистрацию в соцсетях для детей младше 14 лет. По мнению авторов инициативы, этим должны заниматься их родители или законные представители, которые обязаны предоставить документы, подтверждающие их права, и письменное согласие на регистрацию ребенка. Всех остальных пользователей депутаты предлагают обязать предоставлять для регистрации паспорт.

Авторы законопроекта считают, что такие меры позволят оградить детей от возможного вреда их физическому и психическому здоровью, а также помогут в борьбе с фейковыми аккаунтами реальных людей, созданных другими людьми.

Санкции за неисполнение этих требований Виталий Милонов предлагает применять только к владельцам соцсетей: за нарушение ими правил регистрации пользователей предлагается установить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. штрафа для физлиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц.