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Московский листок

МИД России допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипалей

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 1

МИД России допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипалей

Власти Великобритании "систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан", говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А.Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б.Березовского и удушение его делового партнера Н.Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаля и Ю.Скрипаль. В последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла. Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию", - говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ допускают причастность британских спецслужб к инциденту с покушением на Скрипалей. "Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне", - отмечается в документе.

Также в МИД РФ считают, что поведение британских властей вызывает множество вопросов. "Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших. Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях «Токсичный кинжал», в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением", - говорится в заявлении.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
брэд написал 28.03.2018 14:37
Это разумное заявление. Но разум - это не для Англии. Ей истерию подавай.
Теперь я понимаю, почему в 1920е - 1930е годы в СССР обнаруживали английские шпионские сети, обвиняли Британию во вмешательстве в дела СССР, в попытках удушить страну советов. Это потому как минимум, что по-иному безумное европейство не понимает. В современных условиях аналогом было бы нахождение английского следа в какой-нибудь катастрофе в РФ и крупном несчастном случае.
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