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Московский листок

Суд арестовал на два месяца управляющую "Зимней вишни" Судденок

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 2

Суд арестовал на два месяца управляющую "Зимней вишни" Судденок

Заводский районный суд Кемерово в среду, 28 марта арестовал сроком на два месяца управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок. "Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", - цитирует решение судьи РИА Новости.

Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" задержаны и допрошены пятеро человек. В их числе — технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным СК РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Лед тронулся, господа присяжные заседатели
Крамольник написал 28.03.2018 15:21
Итак, одна "коза отпущения" уже назначена. Ждем продолжения банкета! А главное в чем? А главное в том, что Тулеев, Путин и вся воровская "вортухаль власти" абсолютно ни при чем. От слова "совсем".
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Крайняя жопа найлена
Preemus написал 28.03.2018 15:18
Ни у кого из плещущих слюнями возмущенных запуйловских мракобесов не возникло вопроса к ботоксному, почему на месте заводов, садов, пароходов, теперь ТРЦ, автостоянки, коттеджи и прочая лабутень.
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