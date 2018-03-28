Суд арестовал на два месяца управляющую "Зимней вишни" Судденок

Заводский районный суд Кемерово в среду, 28 марта арестовал сроком на два месяца управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок. "Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", - цитирует решение судьи РИА Новости.

Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" задержаны и допрошены пятеро человек. В их числе — технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным СК РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.