Скончался Олег Анофриев

Советский и российский актер театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом в среду, 28 марта, в Instagram сообщил актер Александр Олешко.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...", - написал Олешко.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов», «Нежданно-негаданно» и других. Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».