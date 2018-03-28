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Московский листок

Скончался Олег Анофриев

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 4

Скончался Олег Анофриев

Советский и российский актер театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом в среду, 28 марта, в Instagram сообщил актер Александр Олешко.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...", - написал Олешко.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов», «Нежданно-негаданно» и других. Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 28.03.2018 16:47
Один из лучших шедевров кино СССР - это бременские музыканты, и конечно, песни из первой части.
Вторую часть Магомаев исполнил не хуже!
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(без названия)
Из станы советов написал 28.03.2018 16:12
И наград вечноправившего,поди не имел,зато на все 100%,был Народный!!!Вечная память.....Аплодисменты.
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Его лучшая песня "Призрачно все в этом мире бушующем"
Больше так никто не смог спеть... написал 28.03.2018 15:55
Этим он врубился в русскую культуру навсегда.
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(без названия)
скорбим написал 28.03.2018 15:39
Он моей девушке автограф как-то дал.В Лужниках было,на дне города,еще при Лужкове.Уже старенький был,а публику зажег так,что молодым и не снилось.Его песни переживут самого человека,а что еще больше желать Артисту?Вечная память,покойся с миром.
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