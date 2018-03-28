Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента РФ Владимира Путина помочь привлечь к ответственности находящегося в Австралии собственника торгового центра "Зимняя вишня".

"Я очень прошу, чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реальных достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи мы не сможем... , если он сидит, собственник, до сих пор в Австралии. Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость", - цитирует ТАСС видеообращение Тулеева.

При этом он призвал не сваливать всю ответственность за трагедию "на какого-нибудь сторожа, билетершу". "Основных, реальных виновников, не важно, где они, привлечь к ответственности", - заявил Тулеев.

Агентство отмечает, что в пресс-службе находящегося в Австралии бизнесмена Дениса Штенгелова, одного из учредителей компании-совладельца ТРЦ "Зимняя вишня", заявили, что он планирует приехать в Россию, но даты не уточнили.