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Московский листок

Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ

Опубликовано 28.03.2018 в разделе комментариев 6

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента РФ Владимира Путина помочь привлечь к ответственности находящегося в Австралии собственника торгового центра "Зимняя вишня".

"Я очень прошу, чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реальных достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи мы не сможем... , если он сидит, собственник, до сих пор в Австралии. Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость", - цитирует ТАСС видеообращение Тулеева.

При этом он призвал не сваливать всю ответственность за трагедию "на какого-нибудь сторожа, билетершу". "Основных, реальных виновников, не важно, где они, привлечь к ответственности", - заявил Тулеев.

Агентство отмечает, что в пресс-службе находящегося в Австралии бизнесмена Дениса Штенгелова, одного из учредителей компании-совладельца ТРЦ "Зимняя вишня", заявили, что он планирует приехать в Россию, но даты не уточнили.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Как же
старче написал 28.03.2018 17:34
Как же надоел этот пи.здежь... на этом форуме,в том числе...
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Re:
папа написал 28.03.2018 17:02
Понимаете, старые люди и больные телом или головой солидарны друг с другом. Помогают друг другу, защищают друг друга.......
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Не ту страну назвали Гондурасом
Крамольник написал 28.03.2018 16:39
А почему до сих пор не арестовали ту "мадам", которая как инспектор Госпожнадзора подписала акт проверки противопожарного состояния "Зимней вишни" в 2016 году, указав, что нарушений не обнаружено? Где громыхающая тулеевская "настоящая справедливость"?
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стоику 1137
чугуний написал 28.03.2018 16:32
Потому путин и примчался с рос гвардией,чтобы тулеева не разо рвали кемеровцы!
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(без названия)
стоик1137 написал 28.03.2018 16:24
почему не арестовали Тулеева?
За цинизм, лизоблюдство и оскорбления Людей?
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Будет ли Путин бомбить Австралию?
или обойдемся Воронежем написал 28.03.2018 16:16
Себя он не попросил привлечь к ответственности?
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