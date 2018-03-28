Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

День и год Горького. А улица, а город?

Опубликовано 28.03.2018 автором в разделе комментариев 0

москва литература ссср собянин горкий
День и год Горького. А улица, а город?

Мало кто заметил и мало кто знает, но год 2018-й – это год Горького. Правда, есть мнение, что ещё и год Солженицына – но эти две взаимоисключающие величины, конечно, несоразмерны. В мифологии тех, чья родина «Россия вечная», а вовсе не СССР - конечно же значимее Солженицын, ведь он открыл глаза на «преступления большевиков» - всему советскому обществу. Ну, а когда оно, общество сморгнуло – так уже и страна стала другая. Отпали республики, составлявшие вместе с Россией одну шестую часть суши, и теперь РФ, об отсоединении которой мечтал и Солженицын (что-то предлагая взамен СССР под именем «Союз славянских государств»), составила уже одну седьмую часть суши…

Впрочем, чёрт с ним, с Солженицыным – власть приватизаторов и разрушителей СССР дует в свою дуду и будет ставить памятники, конечно же, ему, как пророку их буржуазной диктатуры, диктатуры социального регресса. А вот что хорошего сделали власти хотя бы Москвы в год Горького, в честь 150-летия великого пролетарского писателя?

Вывезли его памятник из Музеона – из этой тюрьмы, выстроенной условно возле ЦДХ для большевиков разных поколений. Сталин (памятник из пары, что выставлялась в 1939-м на нью-йоркской выставке Вучетичем - Ленина в Киеве размозжили в ходе Евромайдана) остаётся пленником Музеона, с отбитым носом, и его «дополнили» каменными головами в клетке – наверное, Вучетич такого глумления над своим произведением не увидел бы и в горячечном сне. Но вот такой факт имеется и никуда не удаляется. И это тоже вопрос к московским властям, наряду с «заключением» памятника Дзержинскому там же, и работы всё того же Вучетича….

Итак, Горького – металлического, вглядывающегося в действительность, с тростью и шляпой, - вернули к Белорусскому вокзалу. Только вот начисто вырубленные деревья, что его окружали, вернуть и не пытались – долго выращивать… Памятник вернули, а вот улица Горького, которая в сегодняшнем виде – это именно улица Горького, а никакая не Тверская, - всё ещё глупо-старомосковско-Тверская. Её расширяли по генплану, строили дома знаковые там – именно как улицу Горького её строили, «Главная улица страны» называется книга иллюстрированная советская, но… Но напоролись на неблагодарных потомков, которые ещё до чёрного августа 1991-го года лишили и улицу, и станцию метро (ныне Тверская) такого почётного имени.

А не поколебать ли сейчас нам эти вот - не то, чтоб основы, но своеобразные «скрепы» контрреволюции? Ведь вы вспомните, с чего она начиналась? Именно с того, что Горького интеллигенция «вынесла» из пантеона почитаемых и уважаемых, оплакивая всех умученных поэтов и писателей, на фоне которых Горький казался сатрапом и почти душегубом (ведь он так дружил со Сталиным, ведь он одобрял ГУЛАГ, ведь он ездил в Соловки и не рассказал миру правду об ужоссах краснаго террора, продолжающихся в отношении лучших людей Расеи!). Я это помню потому столь явственно, что семья моего творческого товарища, Филиппа Минлоса – просто на помойку готова была выбросить бордовый ОГИЗовский томик Горького, но я оказался всё же лучше помойки, взял. Вот так они низвели его, наши дорогие антисоветчики и поклонники частной собственности как фундамента государства…

Что может нынешняя сырьевая империя вменить в вину Горькому? Что был с Лениным – «государственность» низвергшим? Да, это серьёзный повод лишить улицу его имени. Но вот Ленинский проспект (который некто Игорь Чубайс мечтает переименовать в Романовский) никто не переименовал пока… Логики «государственности» - ельцинской и путинской – не наблюдается.

Горький вышел из осады – и это удивительно нам, современникам его низложения, - сам! Без чьей-то помощи. Вот и Литинститут  в самые реакционные годы, когда и нынешние его православно-реакционные начальники росли и крепли, - не сбросил с себя его имени. Значимость, масштаб писателя – не смогли игнорировать. А экранизация «Жизни Клима Самгина» (которую и сам Горький считал главной книгой, по которой его будут вспоминать и судить) делалась и вовсе в перестроечной Советской (ещё) России – прекрасный, на фоне нынешнего сериального упадка просто шедевральный фильм, который я мечтаю найти на ДВД, но всё не попадается…

Горький, как непобедимый атлант большой советской литературы – просто расправил и разломал своими страницами-плечами тот убогий чертог, который соорудили для него жалкие потомки-либералишки (за «Советы без большевиков», за демократию буржуазную которые) и не менее их жалкие патриотишки, построившие наконец «Россию без большевиков», Россию белячков и монархов (коим, и только им царь-Путин ставит памятники щедро). Словно памятник-Горький, уложенный при Лужкове в коробку возле ЦДХ, на боку – он встал и пошёл, что ваш Командор. И стучится в двери не чьи-нибудь, а прямо Путиных. Да-да!

Кто вручал моему соработнику по цеху новреалистов Роману Сенчину Горьковскую премию – не вспомните ли? Людмила Путина-с, да-с… Правда, эта же семейка нынче будет целоваться и с Натальей Солженицыной у стены скорби и плача по жертвам рэпрэссий кровавого большевизма, у новооткрытого памятника, музея или ещё чего-нибудь солженицынского на Большой Коммунистической улице... Но вот был и такой зигзаг. Прислониться к имени Горького власти – приходится, никто же не заставляет.

Может, настало время и Нижнему Новгороду отбыть в позапрошлое, котуда его вытащили всё те же контрики, а в год Горького - вернуться и городу Горькому? Про Сталинград-то мы не заикаемся уж - проехали и дату и повод и срок... Малахольная властишка, малахольная - побаивается она не только СССР, большевиков, социализма, но и его титанов (тиранов - в их понимании).

Так что же мешает Сергею Собянину в год Горького вернуть (я подчёркиваю, именно вернуть, поскольку улица Тверская имела иную ширину и застройку) его улице его имя? Наверное – невежество и «государственность». Ведь это не музыка от гимна – это слова, важные слова, слова Эпохи. И ведь это не кто-нибудь, а Горький был редактором книги «Канал имени Сталина», воспевающей ГУЛАГ и Беломорканала строительство. И сколько ни выть нашей контре – а  переиздать эту книгу в его год придётся – уж больно много в неё написало классиков, включая Зощенко и Катаева, которого попытался сделать модным мой другой собрат-новреалист С.Шаргунов.

В качестве юбилейного бонуса привожу выдержку из публикации в предпоследнем номере «Литературной России» (которую конечно советую прочитать целиком, потому что этого вы не знали до сих пор). Итак, что делал Горький в революционном 1905-м (после которого и написал гениальную «Мать»)? А он пытался предотвратить реализацию сценария Гапона! Большевик Горький почти довёл это дело до конца, но… вмешались надзорные органы.

Перехожу к судебным процессам М.Горького и к разъяснению некоторых мест нашей переписки (пишет его адвокат Оскар Грузенберг):

Между 3 и 6 января 1905 года в обществе и в печати стали циркулировать слухи о том, что священник тюремного ведомства Гапон организует рабочие массы для шествия к Зимнему дворцу, с целью изложить непосредственно государю свои нужды. Слухи эти стали подтверждаться, и министерство юстиции вызвало Гапона для объяснений. Гапон подтвердил эти слухи и категорически заявил, что шествие состоится, что оно вполне закономерно, так как между монархом и его народом не должно быть никаких средостений.

Общественные круги стали волноваться, опасаясь напрасного кровопролития. В ночь с 8-го на 9-е января сорганизовалась делегация из крупных общественных и политических деятелей, которая отправилась к министрам: Святополк-Мирскому, статс-секретарю Витте и генерал-майору Рыдзевскому, как заведовавшему полицией. В делегацию эту вошли, кроме Горького, И.В. Гессен, проф. Кареев, А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин, Е.И. Кедрин, проф. В.И. Семевский, Н.Н. Шнитников и Иванчин-Писарев. Делегация сочла себя обязанной дать стране отчёт в виде соответствующего воззвания. Составление его и было поручено М.Горькому.

Во время полицейских обысков проект воззвания Горького был найден у одного из членов делегации. Делегаты были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Однако, через несколько дней они были освобождены – за исключением одного лишь Горького, которому было предъявлено судебное обвинение за составленный им проект воззвания.

Обвинительная формула гласила: «Нижегородский ремесленник А.М. Пешков, 35 лет, обвиняется в том, что 9-го января 1905 года в С.-Петербурге составил с целью распространения воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, причём распространения не последовало по обстоятельствам, от воли Пешкова не зависящим».

Ознакомившись с обвинительным актом, я убедился, что прокуратура судейской палаты, действовавшая под руководством министерства юстиции, впала в грубую юридическую ошибку, обусловленную недостаточным знакомством с введённым незадолго до того частично новым уголовным уложением. Не стану утруждать читателей-неюристов моими юридическими соображениями; ограничусь указанием, что новое уголовное уложение допускало наказуемость приготовления лишь в особых случаях, в законе указанных.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 10
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Диагноз власти поставлен в Кемерово
Диагноз власти поставлен в Кемерово
28.03.2018
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответстве...
28.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
День и год Горького. А улица, а город? (0)
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ (8)
Скончался Олег Анофриев (9)
Суд арестовал на два месяца управляющую "Зимней вишни" Судденок (5)
МИД России допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипалей (3)
В Думе передумали вводить регистрацию в соцсетях по паспорту (1)
Америка блуждает среди миров Лавкрафта (9)
Нарышкин: среди высланных российских дипломатов есть офицеры разведки (4)
Тулеев уволил своего зама и главу департамента внутренней политики (5)
Россия заблокировала сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" в интересах национальной безопасности (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков, Мурз и АПН Северо-Запад
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: колумнул Горько
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Долгоиграющая история Скрипалей
Максим Калашников Максим Калашников: Дедушка Трамп прочистит мозги нашему правительству
Максим Калашников Максим Калашников: ЭТО ПОДЖОГ!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss