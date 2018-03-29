Это - поджог!

Азимовское МНВ в самом изуверском исполнении

Мне все более ясно, что в ТЦ «Зимняя вишня» произошел намеренный поджог. Как минимум трое тут работали. Они хладнокровно устроили сожжение заживо детей-зрителей кинотеатра.

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Почему Максим Калашников так в этом уверен? Те, кто привел в действие зажигательное устройство (видимо, размером с пачку сигарет, с использованием термита) создавали очаг пожара в детском центре как раз близ всех трех зрительных залов. (Каким фонтаном пламени горит термит, помню с детства – сам поджигал в начале 80-х «звездочки» морских сигнальных ракет).

При этом они отлично знали, что пожарная сигнализация в ТЦ не действует. Как и то, что запасными выходами воспользоваться будет невозможно. Они наверняка хорошо изучили ТЦ.

Вспомните: два кинозала оказались запертыми снаружи. Значит, кто-то знал о том, что будет гореть и закрыл двери. Причем перед самым пожаром, каким-то образом сумев отвлечь билетерш. Именно это считаю главным косвенным доказательством поджога. Ибо все мы ходим в кино и знаем, что двери кинозалов не запираются. Ведь всегда кому-то может понадобиться выйти. У дверей всегда есть билетерши.

То есть, СКР, послав в Кемерово сотню следователей, не задержала билетерш (две на три зала) и по состочнию на 28 марта их даже не допросили в суде. Крайне непрофессиональная работа следователей! Ибо об ответа на вопрос, каким образом оказались запертыми кинозалы, зависит и все остальное.

Если их кто-то запер, то каким образом отвлеклись билетерши? Причем произошло это буквально перед тем, как заполыхало – иначе факт замыкания дверей был бы обнаружен.

Есть версия о том, что основные двери заклинивались сами. Так это или нет, должно установить следствие. (Что опять требует задержания и детальнейшего допроса технического персонала киноцентра).

Но если они каким-то образом оказались запертыми (об этом можно судить по положениям язычков замков), то садистский хладнокровный поджог становится единственной версией. Тогда запиравший точно знал, когда загорится. Это не может быть случайное замыкание в проводке игровых автоматов поблизости – тогда не было бы фактора точного знания времени. Запереть двери зрительных залов (причем быстро!) могла лишь группа убийц-поджигателей.

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Единственной спланированной акцией тогда может быть поджог с запиранием дверей. Остальное, что называется, «приложилось».

Неработающая сигнализация.

Огромный объем горючих материалов на этаже.

Фактически закрытые и заблокированные пожарные выходы.

Халатная работа спасателей и пожарных.

Идиотские слова и действия явно впавшего в неадекват губернатора Тулеева.

Ступор и растерянность центральной власти.

Дальше шла типичная «цепная реакция».

На все это наложилась волна паники и диких слухов в соцсетях (они давно стали оплотом психопандемий и распространения самых бредовых известий в духе Средних веков). Это было вполне прогнозируемо. Любой, кто изучал историю массовых паник во Вторую мировую, прекрасно понимает, чем стали соцсети сегодня.

Возможные организаторы поджога отлично понимали, какую психопандемию запустят в Интернете, какую волну уток-фейков и самых чудовищных слухов породят. Вполне возможно, действия телефонного «мастера розыгрышей» с Украины были просто попутным следствием.

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Что, по моему мнению, случилось. МНВ – минимально необходимое воздействие на ход истории по Айзеку Азимову («Конец вечности»). Убийство слона иголкой. Или попытка оного. Похожие два МНВ произошли в Москве – взрывы домов гексогеном осенью 1999-го.

В данном случае поджог заставлял огромную машину государственной власти РФ, проеденную коррупцией, безответственностью и некомпетентностью, идти вразнос и бестолково метаться, показывая всем полную недееспособность.

Причем обратите внимание, где учинили массовое сожжение детей заживо: в крайне проблемном, шахтерском Кузбассе. Именно забастовки шахтеров Кузбасса в 1989-1991 гг. сыграли большую роль в крушении центральной власти СССР. Шахтеры бастовали в в 90-е. Кроме того, губернаторство Тулеева в области «достало» очень многих.

Слишком вовремя и слишком уж в чувствительном регионе стряслась трагедия. Предполагаю такое же умелое вмешательство извне (МНВ), как и в случае со Скрипалем.

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Посмотрим на другие косвенные доказательства внешнего МНВ.

«Зимняя вишня» горит как раз в момент, когда у Кремля множество проблем: за горло берет социально-экономический кризис, его терзают западные санкции, идет массовая высылка дипломатов РФ из двух десятков стран. Кремль терзает страх из-за возможного отключения системы СВИФТ с перспективой пусть и временной, но дезорганизации всей экономики РФ.

В тот же самый момент в Подмосковье развивается «мусорный бунт». Причем это – явно конфликт внутри «элиты» самой РФ. Денег теперь всем не хватает, кому-то нужно сбросить «шойгаковского» губернатора МО Воробьева и взять под свой контроль один из самых богатых регионов. Да, мусорный бунт зрел давно, но его стали раскручивать именно после выборов президента РФ, чтобы не насолить Путину. Что не помешало протестам против свалок разрастись до опасных пределов. (Благодарю Алексея Лапушкина за логические выкладки по Московской области).

И вот в этот момент сложения в один поток экономического кризиса, эскалации новой Холодной войны и мусорного бунта в Подмосковье некто усиливает синергетический эффект и учиняет поджог в Кемерово.

Цель – пустить вразнос внутриполитическую ситуацию в РФ. Добро пожаловать в Холодную войну-2! Причем явно – как и в случае со Скрипалем – орудовали местные исполнители. Кто-то внутри «элиты» РФ умело, с помощью МНВ, орудует против группировки Путина. Обращая против нее те безответственность, продажность и самодурство власти, которые Кремль развел в несчастной стране.

Мы можем сказать, что западная элита тоже деградировала, что она сильно сдала по сравнению с 1980-ми. Но некоторые навыки и умения так просто не пропьешь.

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Да, взорвать ситуацию в РФ не получилось. Пока. Но попытка, сдается мне, была весьма опасной и болезненной. По мнению Максима Калашникова, если версия с поджогом верна, можно ожидать и других МНВ – ударов противника во Второй Холодной.

Стоит напомнить, что в РФ хватает и опасных объектов техносферы (АЭС, химические производства, энергосистемы), и уязвимых мест на железных дорогах, и массовых мероприятий для увеселения обедневшей публики, и огромных торгово-развлекательных моллов. Как и подонков, за деньги готовых на все.