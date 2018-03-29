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Московский листок

В МЧС разрешили дышать покамест...

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 1

мчс воздух мусор свалка
В МЧС разрешили дышать покамест...

В Главном управлении МЧС по Москве объвили, что с 18:00 мск 28 марта до 10:00 мск 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия, в связи с чем управление рекомендовало по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, а находясь дома, закрывать окна и форточки.

Позже вечером поправились: "Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе "Экстренные предупреждения", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что в столице, согласно прогнозу Росгидромета, действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения.

- Ну вот, а я уже окна все задраил, все встречи отменил, сижу и дышу через тряпочку, МЧС же предупредило, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А кто-то может поправку и не услышал, прозевал просто, и так и сидит задраившись... И что за экология такая странная в Москве и окрестностях, что как ветра нет, так ложись и помирай? В Коломне вот сегодня людей задерживают за то, что не хотят говном дышать со свалки. Так и хочется спросить этих российских гвардейцев - а вы, ребятки, не дышать пробовали? Долго получается? В Волоколамске от вони десятки детей в больничке оказались, там как-то арестовывать народ стеснялись, а может опасались - много задетишек народу-то вывалило. А в Коломне мало пока, моно, значит, беспредельничать. Наверно и штрафы людям нарисуют немаленькие, а кого и в кутузку определят. У нас ведь запросто - судьи как попки заводные. А вот дышать-то чем? МЧС вот предупреждает, как доктор Пилюлькин: "Дышите! Не дышите!" Мне вот даже интересно, а Путину в кремле специальный воздух завозят или как все, говном задыхается?

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Богема написал 29.03.2018 00:17
Будете смеяться, но в Кремле воздух специальный. Он проходит многоступенчатую очистку с применением сложных фильтров.
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