На протяжении 1,5 лет пытается попасть на "открытые" заседания муниципального Совета

В суде городского округа Ступино состоялось очередное слушание по делу Константина Фокина, гражданского активиста, который на протяжении полутора лет пытается попасть на «открытые» заседания муниципального Совета депутатов.

Впрочем, открытыми, заседания называются только на словах. На самом деле все попытки Константина Фокина и других жителей городского округа, на корню пресекаются охранниками, работающими в здании администрации Ступино. Частное охранное предприятие, охраняющие покой местных чиновников, преграждает путь Константину Фокину, у которого на руках имеется Решение суда, позволяющее ему пройти на заседания Совета депутатов.

В принципе, само наличие данного Решение, из-за которого Константину пришлось выйти в суд, уже – нонсенс, так как в соответствии со статьей 15, Федерального Закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», присутствовать на заседании любого Совета депутатов, может любой гражданин.

А вот в Ступино, исполнение Федеральных Законов, как и Решений суда, по-видимому, необязательны. Именно по этой причине, охрана не пускает Константина и других жителей внутрь.

«15 июня 2017 года, охранники Севастьянов, Титаренко и Дмитрак, и вовсе стали насильственно выдворять Константина Фокина из здания администрации, при этом, не давая ему производить видеосъемку того факта, что он не может попасть на Совет депутатов», - такие слова звучат сегодня в зале суда, поскольку один из охранников Владимир Дмитрак, недавно подал на Константина в суд, говоря о травмах, которые активист якобы нанес ему во время потасовки.

Суд пока не окончен, но истории уже вышла далеко за пределы Ступинского района.

О ней пишут СМИ, говорят в здании правительства Московской области, написаны десятки обращений президенту, премьеру, губернатору…

«Рано или поздно, жители все равно попадут на заседания Совета депутатов, сделав их доступными гражданскому обществу», - уверен другой активист Сергей Снастин. «Но, когда это произойдет, как будут смотреть народные избранники в глаза народа, от которого они сегодня прячутся?».