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Московский листок

На свалке в "Ядрово" снова зафиксированы выбросы свалочного газа

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 0

На свалке в "Ядрово" снова зафиксированы выбросы свалочного газа

На полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области зафиксирован очередной выброс свалочного газа на полигоне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, пиковая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз.

"Превышение [предельно допустимой концентрации по сероводороду] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль", - сказал Вихарев.

По его словам, ранее власти предупреждали о возможности повторных залповых выбросов свалочного газа, в состав которого входит сероводород, пока на полигоне не будет запущена система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она заработает к 15 июня 2018 года.

"Хотелось бы, чтобы наши жители воспользовались возможностью и выезжали в профилактории, которые мы организовываем", - добавил и. о. главы района.

 



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