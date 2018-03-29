Тулеев, боясь возрождения советской власти, оцепил площадь Советов

Центральная площадь города Кемерово - площадь Советов - остается оцепленной второй день подряд после того, как здесь прошел стихийный сбор горожан, потрясенных трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", где в результате сильного пожара погибли 64 человека, включая десятки детей.

По периметру площади стоят ограждения, ее патрулируют сотрудники полиции. Вход за огражденное пространство осуществляется только по пропускам, передает "Интерфакс". Сайт VSE42.ru сообщает, что на площади стоят не менее 100 полицейских. Также туда пригнали технику: автозаки, автобусы и прочие машины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области объяснить происходящее журналистам отказались. Между тем председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что площадь огородили, "чтобы траур не превращался в политическое действо".

Он напомнил, что 27 марта, когда на площади проходил митинг, там были разные категории людей. "Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей", - сказал Синицын. "Кроме того, конечно, приехал штаб (оппозиционера Алексея) Навального, поучаствовать в этом мероприятии", - добавил он.

СМИ пишут, что на фоне происходящего власти неожиданно приняли решение о дополнительном благоустройстве площади. В частности, на ней решено установить бетонные шары. Соответствующий электронный аукцион уже размещен в Сети. Заказчиком значится управление дорожного хозяйства и благоустройства кемеровской администрации.

Согласно технической документации, всего предполагается закупить 65 бетонных шаров. Это будут конструкции из монолитного бетона. Каждый диаметром 60 сантиметров и массой не больше 750 кг. Также мэрия закупает девять вазонов высотой 60 см и диаметром 90 см.

Начальная цена закупки - два миллиона рублей. Работы по изготовлению и установке малых архитектурных форм должны быть выполнены поставщиком до 10 июня 2018 года.

Комментарии к новости о шарах свидетельствуют о том, что планы мэрии вызвали у кемеровчан недоумение.

Как сообщали СМИ, 27 марта перед началом митинга полиция Кемерово пыталась не пустить людей на площадь Советов, рядом с которой расположены здания городской и областной администрации, а также регионального управления ФСБ. Люди сначала "по-хорошему" просили власти пустить их на площадь, однако затем сами снесли ограждения, которые выставили полицейские, и прошли на площадь, передавал сайт VSE42.ru.

Всего в акции принимали участие несколько тысяч человек (по данным СМИ, около четырех тысяч). Митингующие требовали от властей рассказать правду о трагедии и опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Некоторые участники акции говорили, что не верят официальным данным о числе жертв. Также собравшиеся требовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Тулеев назвал участников митинга "бузотерами". Его заместитель - первый вице-губернатор региона Владимир Чернов - заявил, что прошедший митинг был спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти, и похвалил Тулеева за то, что тот проигнорировал акцию протеста и не вышел к митингующим.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами этого ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Число пострадавших, по последним данным, возросло с 76 до 79 человек. 12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей. 28 марта в России был объявлен день общенационального траура.

Однако неадекватность бессменного, как Путин, Тулеева продолжает поражать: вчера он уволил вице-губернатора области Алексея Зеленина и главу департамента внутренней политики Нину Лопатину, сообщают источники ТАСС и "Интерфакса".

Собеседник "Интерфакса" уточнил, такое распоряжение дал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

"Внутренняя политика", по мнению Тулеева, - вот кто во всём виноват! Не смогли удержать разгневанные массы от митинга, - значит, идите вон... А что такое отставка для этих паразитов, для ворочиновников с их застотысячными "зарплатами" и откатами в нынешней, Путинской России? Это конечно же - мечта! При сохранении должности надо было бы отчитываться о стольких богатствах, а теперь - нет. Теперь они вроде как и без вины виноватые, и не у дел, и спросу с них нет - в том числе и уголовного. Кто там под Тулеевым ведает застройкой, выдачей лицензий, перестройкой и всем прочим? А новенькие - уже не те, при ком процветала и приносила прибыли (а значит и взятки тем, кто на прикорме по линии всевозможных "дочек" администрации) "Зимняя вишня".

Несколько замов Тулеева давно под следствием (что сейчас категорически замалчивают все федеральные СМИ), а в самой администрации днюет и ночует региональный Следственный комитет, что прекрасно известно Бастрыкину - растраты там космические, а "угольная мафия", сформировавшаяся при Тулееве за годы его "стабильности" - тихо прячет концы в воду, хотя и ей есть за что отвечать - на ветшающих шахтах учащаются возгорания и прочие ЧП. Не уровня "Распадской" (владельцем которой был и остаётся ближайший друг Путина), но всё равно - серьёзные сигналы износа с кемеровских шахт поступают. А неподалёку, на Магнитке, благодаря местному олигарху Рашникову, приватизировавшему советский гигант, имеет немалый доход жена Дворковича Зумруд... А если информация станет известна тем, на ком ежедневно наживается буржуазия Сибири и Кремля? Наживается, как на всех торгцентрах - экономя на потребителе...

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