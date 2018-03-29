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Московский листок

Женщина постепенно переходит в разряд домашней утвари

Опубликовано 29.03.2018 автором в разделе комментариев 4

брак семья
Женщина постепенно переходит в разряд домашней утвари

Большинство женщин в Российской Федерации ценят в представителях противоположного пола ум, способность хорошо зарабатывать и порядочность, указывает всероссийский опрос «Левада-центра». Так, согласно данным социологического исследования, главным качеством мужчины представительницы слабого пола назвали ум (51% респондентов), на втором месте находится умение зарабатывать (42%), а на третьем расположилась порядочность (37%). При этом внешность мужчины важна лишь 5% опрошенных, а сексуальная привлекательность — 1%.

То есть так получается, что в России на смену поискам в сфере новых отношений пришла архаичная проституция - не секс, не любовь, а желание "окольцевать" доминантного самца. 

Правда, в совсем архаичные времена вместо ума женщины, стремившиеся удачно капитализировать сексуальное партнерство, предпочитали физическую силу и ловкость в добыче пищи. Но т.н. "ум" и "умение зарабатывать" вытеснили физическую силу достаточно давно, еще в античную эпоху, а окончательно - с развитием буржуазной культуры. Об этом есть немало литературных и окололитературных сюжетов.

В советское время привлекательность мужского ума для женщины была традиционно высока, но вот умение зарабатывать ушло на второй план - советская "женщина-труженица, женщина-мать" вполне могла содержать себя сама, а нередко и требовательного мужа.

В более древние времена создание крепкой семьи было вопросом выживания для наиболее слабых ее членов - женщин, детей, стариков. В советский период физическое выживание было гарантировано всем, а приемлемый средний уровень - подавляющему большинству. Соответственно и мотивы для создания семьи были несколько иными.

Ну а сегодня что? Шанс остаться на обочине есть у каждого. Естественно, среднестатистическая женщина опять ищет мужа-защитника, мужа-кормильца.

А мужичны отвечают потребительским отношением к женщине, которая из объкта обожания постепенно переходит в разряд домашней утвари: самое главное в женщине для мужчин — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%). Только 25% респондентов ценят в представительницах слабого пола ум.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: для "хозяйственность" нужен ум..
гы написал 29.03.2018 12:47
Да, на уровне домработницы.
И хозяйственность вовсе не предполагает умения зарабатывать, и наоборот. Миллионер часто может быть абсолютно беспомощным в быту (как Мавроди), а хозяйственная бабушка в деревне - нищая.
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(без названия)
Ченко написал 29.03.2018 12:42
эко Вы накриутили-навертели, мн.у. Баранов!,. однако -отметим- "хозяйственность" и "умение зарабатывать" во многом синонимы;.. да и для "хозяйственность" нужен ум....
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Re:
Приравнять всех даунов и гениев под одну гребенку! написал 29.03.2018 12:42
Ну какой же ты тормоз, Нефер. Как может быть изначально равенство между тупицей-дауном и гением? Между атлетом и задохликом? если у тебя интеллект на уровне дворняжки, если ты таблицу кмножения не можешь выучить, т.к. с мозгами у тебя совсем плохо, а другой может в уме решать тригонометрию.
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(без названия)
Нефер написал 29.03.2018 12:05
В любой клерикальной помойке, в том числе и в православном Мордоре,женщина-это прежде всего инкубатор для рождения детей и немного друг "человека".Все религии,основанные на социальном расизме,должны быть уничтожены.Будущее всего Человечества за изначальным тотальным равенством всех и каждого.
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