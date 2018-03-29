В Дагестане возбудили 155 дел в отношении чиновников

В Дагестане возбуждено свыше 150 уголовных дел в отношении руководителей различного уровня, заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"Улучшены результаты по противодействию коррупции. Выявлено 601 преступление, из них 459 уголовных дел направлены в суд. В отношении руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел по 113 преступлениям являются руководители и должностные лица республиканских министерств, ведомств и учреждений, главы администраций городов и районов", - цитирует ТАСС Магомедова.

По его словам, задокументировали 213 фактов взяточничества, из них 20 в крупном и особо крупном размерах.

Он также отметил, что в бюджетной сфере "выявлено 494 преступления, в том числе 219 в крупном и особо крупном размерах, 311 - тяжких и особо тяжких. Установлено 227 лиц, совершивших преступления, из них 129 - должностные лица".

Напомним, в середине января в республику прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. Была проведена антикоррупционная операция, по итогам которой были возбуждены более 70 уголовных дел.