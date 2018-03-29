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Московский листок

"Газпром" снова не заплатит 50% от прибыли по МСФО

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 2

"Газпром" снова не заплатит 50% от прибыли по МСФО

Правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей, заяил журналистам в четверг зампред концерна Андрей Круглов. "Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - цитирует Круглова Интерфакс.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в конце июня одобрили дивиденды по итогам 2016 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что на 1,9% больше выплат по итогам 2015 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,327 миллиарда рублей. Это составляет 20% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2016 год.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
La Terrible написал 29.03.2018 14:48
Афигеть - не встать!
А эта госкомпания не хочет сначала перестать тягать деньги из бюджета, прежде чем тратить мифическую прибыль (компания убыточна - корпорация "Газпром": чистый убыток за 7 месяцев 2017-го года составил 9,21 млрд. рублей, вот тебе и "Газпром &#8211; национальное достояние!" - http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11638&Itemid=35 ) на дивиденды всяким прохиндеям?
Пущай сначала народ газом обеспечат как положено.
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(без названия)
филолог написал 29.03.2018 14:40
Вопрос. А что это за госкомпания, которая не выполняет приказы своего главного акционера, то есть государства? Тогда это просто банальная частная лавочка, прикрывающая маржу частных лиц интересами государства.
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