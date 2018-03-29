"Газпром" снова не заплатит 50% от прибыли по МСФО

Правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей, заяил журналистам в четверг зампред концерна Андрей Круглов. "Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - цитирует Круглова Интерфакс.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в конце июня одобрили дивиденды по итогам 2016 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что на 1,9% больше выплат по итогам 2015 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,327 миллиарда рублей. Это составляет 20% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2016 год.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.