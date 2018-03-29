Депутаты разрешили россиянам собирать валежник без разрешения

Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении законопроект, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это.
Как передает ТАСС, разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России, КПРФ и "Справедливой России".
В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.
Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как отмечают авторы в пояснительной записке, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.
По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, уполномоченные органы государственной власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что негативно влияет на противопожарную ситуацию. "А правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины, и создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника", - говорил один из авторов.
"Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", - уверен он.
старый написал 29.03.2018 15:35
У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди – не будет!”
“Вот приедет барин – барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу”,- думает старушка.
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
“Вот приедет барин: будет землемерам!-
Думают крестьяне.- Скажет барин слово –
И землицу нашу отдадут нам снова”.
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. “Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!” – говорит Наташа.
Малые, большие – дело чуть за спором –
“Вот приедет барин!” – повторяют хором…
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута – урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит…
Барина все нету… барин все не едет!
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом – новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету – и уехал в Питер.