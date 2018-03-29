Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутаты разрешили россиянам собирать валежник без разрешения

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 1

Депутаты разрешили россиянам собирать валежник без разрешения

Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении законопроект, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это.

Как передает ТАСС, разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России, КПРФ и "Справедливой России".

В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как отмечают авторы в пояснительной записке, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, уполномоченные органы государственной власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что негативно влияет на противопожарную ситуацию. "А правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины, и создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника", - говорил один из авторов.

"Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", - уверен он.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
старый написал 29.03.2018 15:35

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди &#8211; не будет!&#8221;
&#8220;Вот приедет барин &#8211; барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу&#8221;,- думает старушка.
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
&#8220;Вот приедет барин: будет землемерам!-
Думают крестьяне.- Скажет барин слово &#8211;
И землицу нашу отдадут нам снова&#8221;.
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. &#8220;Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!&#8221; &#8211; говорит Наташа.
Малые, большие &#8211; дело чуть за спором &#8211;
&#8220;Вот приедет барин!&#8221; &#8211; повторяют хором&#8230;
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута &#8211; урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит&#8230;
Барина все нету&#8230; барин все не едет!
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом &#8211; новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету &#8211; и уехал в Питер.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Диагноз власти поставлен в Кемерово
Диагноз власти поставлен в Кемерово
28.03.2018
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответстве...
28.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США не исключают ареста российских активов (0)
Депутаты разрешили россиянам собирать валежник без разрешения (1)
Говорящая голова Путина подтвердила, что президент сильный и Тулеева не снимет (2)
"Газпром" снова не заплатит 50% от прибыли по МСФО (2)
В Дагестане возбудили 155 дел в отношении чиновников (2)
Останки жертв "Зимней вишни" везут в Москву, в Сибири экспертиза невозможна (3)
Женщина постепенно переходит в разряд домашней утвари (8)
Тулеев, боясь возрождения советской власти, оцепил площадь Советов (8)
На свалке в "Ядрово" снова зафиксированы выбросы свалочного газа (2)
На протяжении 1,5 лет пытается попасть на "открытые" заседания муниципального Совета (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Семья не место для секса. Да и для любви
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Личные данные
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Савченко бледное лицо Украины
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Поговорим о социализме
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss