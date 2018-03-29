Говорящая голова Путина подтвердила, что президент сильный и Тулеева не снимет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже дал ответ на вопрос о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а принятие кадровых решений Кремль анонсировать не собирается. "Я хочу обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он там встречался с инициативной группой. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости", - заявил Песков "Интерфаксу" 29 марта.

Пресс-секретарь напомнил, что в Кремле никогда никакие кадровые решения не анонсируют. "Если они происходят, мы даем вам (журналистам) соответствующую информацию", - указал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с инициативной группой, которая происходила в холле местного морга, призвал не спешить "прямо сейчас назначать виновных" в произошедшем. "Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения", - пообещал президент.

В пресс-службе администрации Кузбасса ТАСС сообщили, что власти Кемеровской области не располагает информацией об отставке Амана Тулеева. Накануне, 28 марта, РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщало, в Кремле решили не проводить показательную отставку губернатора региона после трагедии в "Зимней вишне", унесшей жизни 64 человек. Однако, как сообщалось, он может покинуть свой пост позже, так как его отставка к концу весны была запланирована еще до пожара.

Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, сообщали источники РБК. Но после трагедии он возмутил своим поведением многих россиян. Прежде всего тем, что не появился на месте трагедии и не вышел к собравшимся 27 марта на стихийный митинг к кемеровчанам, требовавшим его отставки и правды о числе погибших.

Кроме того, митинговавших родственников погибших Тулеев назвал "бузотерами", "раскачивающими ситуацию", а за трагедию извинился только перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Впрочем, глава государства также не встретился с вышедшими на акцию кемеровчанами, хотя и прилетал в Кемерово. "Даже если бы он [Путин] хотел, ему бы это не позволила Федеральная служба охраны, потому что в этой раздраженной толпе мог бы найтись кто-то, кто в состоянии умопомрачения выстрелил бы в него из охотничьего ружья. Мало ли что в таких случаях бывает", - предположил политолог Дмитрий Орешкин в материале RFI.

В пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, по последним официальным данным, погибли 64 человека. Списки 27 опознанных жертв трагедии опубликованы на сайте администрации региона. Пострадали 79 человек, поданы обращения о пропавших без вести 62 людях. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур.

От редакции: Ну, вы что, забыли, какой Путин крутой пацанчег? Он сейчас из принципа не будет "прогибаться" под требованиями какого-то плебса... Что вы там мямлите, родственники погибших? Миллиардера Тулеева вам на съедение? А шиша с маслицем не хотите? Тулеев - часть нас, правящего класса, а мы, как вы уже знаете по надписям на майках с моим очкастым фасом "Своих не бросаем". Вот именно в этом, мафиозном смысле. Как там друг-Асад-то сказал? Я поставлен руководить этим народом, а не слушаться его - всё, на этом демократия закончилась.

Проголосовали 18-го? Выбрали меня? Обратного хода нет - теперь терпите, горите, тоните, повышение налога на зарплаты тихонько стерпите, и всё остальное. Потому что тут МОИ правила, а зовут меня Путин - ну, вы помните, как на тех плакатиках перед выборами. "Сильный президент..." А вы, слабаки, отойдите в сторонку - площадь Советов по моему приказу и огорожена. И когда цветочки возлагал - я не случайно от вас, лохов, зачистил площадь. Я правлю в пустоте, вы лишние.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Хатынь российского капитализма

Тулеев нашёл виновных в пожаре: департамент внутренней политики!

Останки жертв "Зимней вишни" везут в Москву, в Сибири экспертиза невозможна

Спрятавшийся, как и Путин, от кемеровчан, Тулеев считает искусственно политизированными их митинги