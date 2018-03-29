США не исключают ареста российских активов

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность ареста российских активов в США из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в интервью РБК посол США в Москве Джон Хантсман. "Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол отметил, что Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность, не регулирует все взаимоотношения стран. "Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", отметил Хантсман.

При этом, дипломат отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны. "Что будет дальше, будут ли процедуры усложняться, мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры, ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет. Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России", — сказал Хантсман.