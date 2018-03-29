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Московский листок

США не исключают ареста российских активов

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 4

США не исключают ареста российских активов

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность ареста российских активов в США из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в интервью РБК посол США в Москве Джон Хантсман. "Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол отметил, что Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность, не регулирует все взаимоотношения стран. "Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", отметил Хантсман.

При этом, дипломат отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны. "Что будет дальше, будут ли процедуры усложняться, мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры, ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет. Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России", — сказал Хантсман.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1137 написал 29.03.2018 17:03
сортирный Карлик когда-либо наказывался Хозяином?
Нет, потому что хорошо губит Россию?
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А что будем с Набиулиной делать, если деньги отожмут
Кр.окодил написал 29.03.2018 17:01
Она твердо стоит, на покупке американских ценных бумаг.
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старик Кабаев перевербован в Германии и работает на USA,разваливая Россиию
и выкачивая из России деньги, написал 29.03.2018 16:33
переводя их в USA.
Все фирмы в России под внешним правлением.
Вся илитка с американскими и ызраильскими паспортами и мордами.
Он нанес стране ущерба в сотни раз больше,чем все врйны за 1000 лет..
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(без названия)
Святой Пигидий написал 29.03.2018 16:24
Дык, че... проект ПЕХТИНГ, в который воры вложили кучу украденных у детей и пенсионеров денег, накрывается медным тазом?
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