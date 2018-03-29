Траур не испортил аппетита тобольским чинушам на корпоративе в ресторане "Анастасия"

В день национального траура по погибшим в Кемерово во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек, сотрудники районного центра культуры в Тобольске устроили корпоратив в честь профессионального праздника. Работники муниципального учреждения в среду, 28 марта, сходили на банкет в ресторан. Позже они сообщили, что узнали о трауре в последний момент и попытки перенести мероприятие оказались тщетны. В заведении же рассказали, что о переносе никто не просил.

В России 25 марта ежегодно отмечается День работника культуры. В этом году праздничный день совпал со страшной трагедией в Кемерово, где десятки человек погибли во время пожара. Спустя два дня президент РФ Владимир Путин объявил национальным траурным днем 28 марта. При этом работники МАУ "Тобольский районный Центр культуры" в этот день решили отметить свой профессиональный праздник.

Банкет проходил 28 марта с 12:00 до 15:00 в ресторане "Анастасия", расположенном в гостинице "Славянская" в Тобольске. Как сообщила Ura.ru менеджер заведения Наталья Кремлева, работники культуры не пытались его перенести.

При этом возможность переноса была, утверждает собеседница издания. "Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю", - рассказала Кремлева. Менеджер предположила, что заказчики могли звонить ее руководству, но решение о переносе банкета вправе была принять лично она.

В свою очередь, директор центра культуры Римма Бизина сообщила Ura.ru, что в учреждении узнали про объявление траура только утром 28 марта. "Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала", - рассказала собеседница интернет-издания.

По словам Бизиной, сотрудник центра культуры позвонил в ресторан около 9 утра и попытался отменить банкет. "Они отказали, - утверждает директор. - Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги". Бизина добавила, что разговор от лица общепита вела "администратор Наталья", в течение дня организатор праздника созванивалась с ней еще несколько раз по поводу самого мероприятия.

Как уточнила директор муниципального учреждения, в общей сложности в празднике договорились участвовать около 50 человек. Они сдали по 1300 рублей с человека (всего около 65 тысяч рублей).

Тем временем глава Тобольского района Юрий Батт сообщил агентству РБК-Тюмень, что уже разбирается в ситуации с банкетом. Чиновник отметил, что начальнице центра культуры будет вынесено взыскание и всех участников мероприятия пообещал вызвать к себе. "Я не знаю, кто там отдыхал, что праздновал. Это не районное мероприятие. Этим сотрудникам вопрос можете завтра лично задать. Начальнику Центра культуры мы вынесем взыскание за это", - сказал глава района.

При этом, по его словам, накануне отмечался "районный праздник День культуры". "Вручили все грамоты, самодеятельные коллективы выступали", - пояснил Батт. Банкет, состоявшийся в среду в ресторане "Анастасия", он назвал "частной инициативой".

Видео банкета сотрудников тобольского центра культуры заснял один из очевидцев, отмечает РБК-Тюмень. В социальной сети "ВКонтакте" доступны два ролика. На первой записи очевидец разговаривает с сотрудницей ресторана, на второй - с участниками банкета. "Сегодня день траура, а вы тут отмечаете свой праздник, да, профессиональный?" - спрашивает автор видео.

От редакции: Меня поражают такие частично-моральные призывы к буржуазии и чинушам, обслуживающим буржуазию. Вот получать прибыль, выкачивать круглогодично с потом прибавочную стоимость из наёмного работника - это вполне морально, а сесть пожрать в день траура - это оскорбляет сердца трудящихся. Да вы знаете, сколько по всей сырьевой империи понастроено таких "зимних вишенок"? Что, прикажете всем им не загораться? Ну, бывают сбои в механизме получения прибли, некоторые винтики-потребители горят, однако это частные случаи - в целом же капитализм работает "нормально", а то что "заработано" буржуями и их прямыми, кровными родственниками, чинушами, надо же как-то прожирать.

Вот и состоялся корпоративчик - почему нельзя-то? Тулееву вот можно сидеть в своём кресле, прикрывая "крышей" всю за долгие годы ельцинской и путинской "стабильности" сложившуюся угольную мафию, которая приватизировала советские шахты ,которая украла социалистическую собственность у народа, а чем "тобольские"-то хуже? И чем они хуже "питерских"? Жрут и будут жрать. А насчёт морали - они вам храмов понастроили и ещё понастроят, вы главное не трогайте правящий класс и иерархию доходов...

Д.Ч.

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