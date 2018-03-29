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Московский листок

Израильский авиарейд в Иран не заметил никто, включая российскую ПВО

Опубликовано 29.03.2018 в разделе комментариев 1

иран израиль разведка
Израильский авиарейд в Иран не заметил никто, включая российскую ПВО

Два самолета F-35 ВВС Израиля провели разведывательную операцию в Иране, оставшись незамеченными средствами обнаружения этой, а также ряда других стран, включая Россию. Об этом сообщает кувейтское издание Al Jarida. 

По данным его источника, истребители пролетели, в частности, в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами. 

При этом самолеты якобы остались незамеченными не только сирийскими и иранскими радарами, но и российскими радарами в Сирии. 

В публикации сказано, что сама операция прошла в марте. Точная дата не уточняется, как и то, было ли это мероприятие скоординировано с США. 

Сообщение о первой операции израильских F-35 в Иране уже широко цитируется в других арабоязычных изданиях и социальных сетях. Официальные источники в Израиле публикацию Al Jarida не комментируют. 

Напомним, что с 4-го по 15 марта в Израиле прошли масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра - 2018" (Juniper Cobra). 

NEWSru Israel напоминает, что Al Jarida зачастую публикует информацию о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями. 

Истребители пятого поколения F-35 были закуплены Израилем у США. Представители Lockheed Martin, компании - разработчика истребителей, утверждали, что F-35 предназначены для противодействия таким системам ПВО, как российская С-300, писала The Jerusalem Post. 

В декабре 2014 года СМИ передавали, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 могли быть целью авиаудара израильских ВВС по окрестностям Дамаска. В марте того же года в Twitter французского издания Le Figaro были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно о том, что в ночь на 13 января израильские F-35 разбомбили в Сирии батарею зенитно-ракетного комплекса С-300. 

В январе 2014 года представители сирийской оппозиции сообщали, что ВВС Израиля разбомбили склад с ракетными комплексами ПВО С-300 в Латакии. 

16 октября 2017 года ВВС Израиля нанесли удар по сирийской зенитной батарее ЗРК С-200 российского производства, расположенной к востоку от Дамаска.

А 21 марта Израиль признал свою ответственность за уничтожение ядерного реактора на северо-востоке Сирии в 2007 году, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. 5 сентября четыре F-15 и четыре F-16 израильских ВВС со стороны Турции вошли в воздушное пространство Сирии, сбросив около 17 т бомб на объект, который был уничтожен. 

До этого израильские СМИ не могли публиковать детали об обнаружении реактора и процессе принятия решений, который привел к его уничтожению. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Не смешите наши искандеры
Сс18 написал 29.03.2018 19:14
Если что мы все ракеты взорвем в своих шахтах. И всему миру мучителтный конец!
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