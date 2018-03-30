Зачем нам такая власть?

Невозможно без слёз смотреть телевизионные кадры из Кемерово. Скорбь и боль моих земляков... Страшные кадры убедительно демонстрируют продажность, гнилость и никчемность всей коррупционной вертикали, которую 18 лет создавал Путин.

Трагедия случилась 25 марта. Путин прибыл в Кемерово лишь 27-го, когда в городе начались стихийные акции протеста - народ хотел услышать правду: почему спасатели МЧС не выполнили свои функции и не спасли людей? Почему прибыли так поздно и не применяли спецсредства для оказания помощи задыхающимся от дыма, погибающим в агонии детям? Почему на своих показательных шоу - учениях они действуют на удивление быстро и слаженно, демонстрируют новейшие спасательные средства, вплоть до самолётов, вертолётов и других эффектных прибабахов и «спасают» всех?

А когда случается настоящий пожар - они бессильны и выглядят подготовишками, не способными помочь пострадавшим. Даже вышибить двери в кинозалах, чтобы вывести оттуда брошенных малышей, не умеют. Потому что, видите ли, задымления боятся. Хотя на пожар и прибывают с новейшими дыхательными аппаратами, в масках и с касками на голове. А в руках держат пожарные шланги. Вернее, держат рукава, а сами стоят, как шланги. Может, им начальство забыло объяснить, что они спасатели? И министерство по чрезвычайным ситуациям создано не только для воровства и казнокрадства, но и для спасения людей, на налоги которых оно существует?

Все свои учения МЧС, по сути, превратило в развлекаловку для начальства и втирание очков населению, с целью получения очередных наград. А реальная чрезвычайная ситуация им не по зубам и всегда оборачивается стыдом и позором «доблестных» воинов МЧС.

Вспомним хотя бы ещё один пожар 16 января 2006 года в здании ПромстройНИИПроекта. Тогда девушки - работницы Сбербанка, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон 7-го этажа. Сколько хватало сил, они держались на рекламных растяжках. А пожарники (назвать их пожарными язык не поворачивается) молча на всё это взирали, не понимая, что и как им делать.

Только молодые строители-узбеки, прибежав из соседнего двора, где они работали, пытались разложить какие-то коробки, чтобы девчата могли спрыгнуть на них.

А где демонстрируемые на учениях кубы жизни, перекидные лестницы, да хотя бы элементарные канаты, по которым можно было бы вытащить девчонок с подоконников на крышу?

Пожарники парировали: что вы, кубы жизни нам только на учения привозят. А канаты спускать с крыши (здание в 9 этажей, крыша плоская), ну никак нельзя. Девушки, видите ли, взявшись за канат, могли не удержаться и сорваться вниз. Наверное, по мнению пожарников, девушкам было намного безопаснее прыгать с седьмого этажа на асфальт, а там их могли ребята-узбеки поймать. Тогда все девушки погибли, разбившись об асфальт...

Ну не дебилы ли эти спасатели?

Про таких в народе говорят: из них спасатели, как из моей бабушки балерина.

Весь Владивосток, как сегодня Кемерово, скорбел и плакал. А власти клятвенно обещали сделать выводы и больше не допускать подобной катастрофы.

Бывший главный спасатель даже звезду героя России себе нацепил на грудь и теперь втирает нам очки на другом фронте. Вся обороноспособность страны у него держится исключительно на пиаре в виде мультиков в формате 3D. Главное - главнокомандующий доволен. А депутаты Госдумы верят мультикам и даже аплодируют.

Телесюжет о совещании президента со своими министрами по кемеровской катастрофе наглядно показал весь маразм его команды. Было видно - вельможи не ведают, что творят.

Не знаю, кто придумал показать этот сюжет по телевизору, но это было замечательно - дурь каждого была видна всем.

Один из них, в форме главного начальника МЧС, всё мямлил что-то о налоговых каникулах. Вот, оказывается, почему его подчинённые не смогли проверить и закрыть заведение с многочисленными нарушениями пожарной безопасности, хотя и понимали, чем это обернётся при пожаре. И всё хвастал перед гарантом наращиванием группировки до восьми сотен в районе дислокации сгоревшего развлекательного центра. Даже Путин удивился: «Зачем наращивать, когда всё сгорело?».

«Как зачем? - удивился главный спасатель. - Для количества!»

Вид у главного спасателя был, как всегда, бравый. Впору было очередной орден давать за молодцеватость и выправку.

Как все поняли, возможно, президент тоже (судя по его реакции) - спасать людей они не способны, способны только наращивать группировки. В народе это называется - после драки кулаками махать.

За что, вероятно, все их мундиры и увешаны государственными наградами. Как понимаете, ордена в Кремле этим молодцеватым дебилам и вручает сам президент.

Второй, в пиджаке главного следователя страны, пытался обвинить в гибели детей убитых горем родителей, которые оставили детей смотреть мультики, а сами пошли по торговому центру за покупками. Маразм сыскаря остановил Путин, пояснив юристу, что это прямо предусмотрено форматом торгового центра. Главному следаку и невдомёк, что это мировая практика.

Ещё на совещании сидела одна тётенька, та самая, которая несколько лет назад уверяла нас в запредельно высоком уровне нашей медицины (выше мирового). Только вот на операции больным детям до сих пор телевидение призывает скидываться всем обществом. В народе это называется - лапшу на уши вешать.

Люди помогают детям, поскольку не верят в бред власти о мировом уровне здравоохранения. На совещании главная врачиха заверяла гаранта в комплексной работе с пострадавшими. Суть которой, по-видимому, заключается в отборе подписок о неразглашении деталей катастрофы. Как известно, дьявол всегда прячется в деталях.

Бессменный уже более 20 лет наместник царя в Кузбассе обвинил во всём 200 бузотёров, которые посмели потревожить благополучие императора всея Руси и вышли на площадь Советов с требованием его отставки. Откуда столько взялось? Неизвестно. Поскольку ещё господин Неверов, возглавив протестное движение шахтёров в Кузбассе, то самое, которое в 1989 году напугало власть, разложил его до основания. После чего тёща провокатора продала двухкомнатную квартиру в Новокузнецке и на вырученные от продажи деньги, по словам Неверова, построила в Подмосковье поместье, стоимость которого специалистами оценивается в 10 миллионов долларов.

Стоимость двухкомнатных квартир в Новокузнецке просто поражает. Видать, там одни долларовые миллионеры живут.

Символично: кемеровский вельможа просил прощения не у сгоревших заживо людей, не у их родственников, которым удалось выжить, а у императора.

Аман Гумирович - умный мужик, имеет большой опыт управления регионом, пережил несколько царей и их воевод, и понимает - вся суть путинской эпохи и заключается в преклонении перед императором. В восхвалении его личности перед людьми.

Потому как только император наделён в стране полномочиями казнить и миловать. Правда, головы, как Пётр Первый, Путин пока физически не рубит. Не царское это дело. На это существует многочисленная челядь, готовая по первому приказу фабриковать дела и уничтожать людей. Достают в любой точке мира. Не спрячешься.

А народ для них - это так, мусор. И не стоит царям опускаться до их мусорного уровня и просить прощения. И тем более идти на поводу и отчитываться перед собравшимися на центральной площади города. Перед теми, кто ещё вчера за них голосовал.

Объясняться перед Кузбассом, который неделю назад почти весь проголосовал за Путина (86 %), он не пожелал.

У мафии это называется - уже оказанная услуга ничего не стоит.

А может, и не голосовал вовсе? Как это было всего полтора года назад на выборах в Госдуму - голосовальные бригады, рекрутированные преимущественно из сотрудников многочисленных администраций городов и районов, возили по всему Кузбассу на автобусах, арендованных за деньги избирателей, и они «голосовали» за партию фальшивой власти весь день. Каждый рекрут вбрасывал в урну по пять бюллетеней на каждом участке. Работали по-стахановски весь день. Без перерывов на обед и ужин.

Тулеев ничего поделать не мог, поскольку такова политическая ситуация в стране. Не выдашь на-гора запланированные властью проценты - пойдёшь под суд. А идти под суд больному губернатору не хотелось.

Тулееву было некомфортно, он всё понимал, но вынужден был склонять голову перед человеком, который и мизинца его не стоит. Он не унижался, как уверяют многие, он, образно выражаясь, метал бисер перед свиньями.

У Тулеева до сих пор высокая поддержка в регионе. Не случайно, когда кто-то на площади крикнул: «Тулеева в отставку!», его перебили и площадь начала скандировать: «Путина в отставку!»

Струсил царь, забоялся. Испугался своих избирателей. На Руси всегда самозванцы были трусливыми правителями. Так исторически сложилось.

Власть в тяжёлой для кемеровчан ситуации повела себя по-скотски и показала свою сущность, полную дерьма.

В этом дерьме за компанию пришлось вымазаться и губернатору Тулееву. Таковы реалии путинской эпохи √ все высокопоставленные чиновники должны быть замараны и повязаны.

Сегодня Тулеев пока ещё контролирует экономическую ситуацию в области, держит относительно низкие цены на продукты первой необходимости и не задирает тарифы на ЖКХ, как это происходит во многих регионах страны. Помогает социально незащищённым слоям населения. Пенсионеры просто боготворят его и готовы носить на руках.

Уйдёт в отставку - казнокрады вмиг Кузбасс раздерут на куски. Слишком это лакомый кусок для государственных чиновников- коррупционеров. Вот и замену уже прислали. Сечин через президента навязал Тулееву заместителя, своего назначенца - Сергея Цивилёва. Мы не знаем Цивилёва, поскольку он чужой для Кузбасса, но зато хорошо знаем Сечина - это закадычный друг Путина, у которого зарплата пять миллионов рублей в день. И Тулеев знает. И боится получить от него корзинку с колбасками.

У сицилийской мафии раньше была традиция: прежде чем уничтожить своих врагов, им подбрасывали дохлую рыбу. У нас мафия подбрасывает колбаски.

Путина позвали, поскольку ситуация в Кузбассе полностью вышла из- под контроля и грозила повторить 1989 год, когда шахтёры показали власти кузькину мать, напугав её до полусмерти. И это имело глубокие экономические и политические последствия.

Сегодня все убедились: власть не изменилась и по-прежнему страдает организационным бессилием.

Но будет ли это иметь глубокие экономические и политические последствия сегодня?

Как проговорился местоблюститель Медведев: «Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно √ коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной экономики и демократии».

«В результате государственный аппарат у нас в стране - это и самый большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ».

Вот и спрашивается: зачем нам такая власть?