"100 следователей Бастрыкина", г-н президент? Ну-ну...

Публичные обещания

Во время скоропостижного налета на Кемерово новоизбранный президент В.Путин спонтанно встретился с инициативной группой жителей города. С матерями и отцами сожженных детей не захотел.

Разговор состоялся в… помещении судмедэкспертизы (в морге, что ли?), тем не менее, был заснят на видео и оперативно вывешен на кремлевском сайте 27 марта в 8.20.

Под телекамеру нацлидер пообещал: «Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, кончая теми, кто должен отслеживать безопасность, этим ЧОПом… Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания и выдачи разрешения из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении… Можете не сомневаться».

И все же сомневаться приходится, поскольку Владимир Владимирович давал уже обещания, о которых потом чудесным образом забывал. Вспомним криминальную драму «Чайка», представленную стране Фондом борьбы с коррупцией.

Тогда на пресс-конференции 17 декабря 2015 г. глава государства заверил собравшихся журналистов и, стало быть, и всю страну, что силами своего Контрольного управления разберется с генпрокурором Ю.Чайкой и его успешными бизнес-сыночками. (http://kremlin.ru/events/president/news/50971).

Два с лишним года ждем того доклада. Тем временем, генпрокурор собственноручно им переназначен, а его успешные сыночки получают все новые прибыльные заказы.

Вспоминается и скандальное дело «Сердюкова-Васильевой» о многомиллиардных хищениях в Минобороны, каковое, тем не менее, окончилось пшиком. У экс-министра в итоге обнаружили всего лишь «халатность» и по амнистии отпустили с миром. Да еще дали нехилую работенку, машину с мигалкой и госохраной.

Как обозреватель еженедельника «Патриот», я не раз сталкивался со Следкомом и о своих негативных впечатлениях рассказывал читателям.

Как известно, он был выделен из генпрокуратуры по решению «крепкого юриста» Д.Медведева в бытность «декоративно-кукольным президентом».

Ясно, что в «конкурирующую фирму» г-н Чайка направил не самые лучшие свои кадры. Это естественно. В этом я сам имел возможность убедиться лично.

«Висяки» Бастрыкина

10 декабря 2010 г. премьер В.Путин выступил в Ледовом дворце Невской столицы на благотворительном концерте в пользу онкологически и офтальмологически больных детей. При большом стечении зрителей, «звезд» мирового кино и СМИ спел на английском любовную песенку «Черничный холм».

А потом оказалось, что вся выручка от показательного шоу была разворована. Первым об этом забил тревогу ленинградский портал «Фонтанка.ру». А я как обозреватель газеты в Открытом письме к главе Следкома А.Бастрыкину попросил найти злоумышленников и вернуть украденные у больных детей деньги («Где миллиард с «путинского» благотворительного шоу?», 20 февраля 2011 г., https://forum-msk.org/material/kompromat/5570351.html).

Скандал, конечно, разразился преогромный. На поиски пропавших миллионов больных детей ринулись многие СМИ. Зашевелилась Администрация президента - такой позор и стыдобище невозможное. Пришлось срочно изыскивать нужные суммы и посылать в детские больницы.

А через 8 месяцев получаю ответ от какого-то «следака», который буквально поверг в ступор. Он обрадовал уведомлением, что к уголовной ответственности меня привлекать не будут, поскольку я «клеветал неумышленно».

И все с этой бастрыкинской конторой стало ясно. Очень она любит хвататься за резонансные ЧП, делает широковещательные заявления, а потом тихо уходит в тень.

Чего только стоило возбуждение уголовных дел и заочный арест украинского губернатора-олигарха Коломойского и главы «ихнего» МВД Авакова за «карательную операцию» против ДНР и ЛНР. И чем все кончилось? Опять пшиком.

На этот раз глава государства почему-то не поручил премьеру Д.Медведеву создать госкомиссию по расследованию кемеровского пожарища, какую поручил сформировать после авиакатастрофы Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 г.

В такую комиссию могли бы войти авторитетные специалисты, досконально знающие законы и инструкции по пожарной безопасности, строительству и эксплуатации зданий, по горючим и огнестойким стройматериалам. И задавать арестованным, подозреваемым и свидетелям по делу такие специфические вопросы, до которых следователи никогда не додумаются.

Г-н Бастрыкин подчинен лично президенту. А на «узком совещании» сразу после ночного прилета он уже неназойливо дал направление следствию: «Преступная халатность». Откуда про нее узнал?

По этой путеводной звезде и начнут двигаться «пинкертоны», отсекая все, что не укладывается в указанную вождем версию. Еще с советских же времен существуют у них это понятие - «рубить концы». И здесь будут рубить.

Значит, с порога будут отметаться коррупция и злоупотребления в городских и областных администрациях, управлениях МЧС и других надзорных инстанциях. А также и версия умышленного поджога, которую сегодня очень аргументированно выдвинул на ФОРУМе.мск известный писатель и публицист Мих.Калашников.

Надеюсь, вы не забыли, что Следком вел раскрутку убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, но так и не докопался (или не дали) до причин и мотивов покушения до него. О них даже суд присяжных «постеснялся» спросить подсудимых. Во как!

Еще Следком в очередной раз продлил следствие по делу об авиакатастрофе личного Ту-154 г-на Шойги под Сочи. 15 месяцев прошло, а результатов нет.

Если из Следкома в Кемерово отозваны 100 сыщиков - значит, расследование этого крушения с 92 погибшими еще будет затянуто. А ведь у г-на Бастрыкина, насколько я понимаю, еще и «висяк» с расследованием авиакатастрофы аэробуса над Синаем 31 октября 2015-го...

И у меня простейший вопрос: будет ли по делу допрошен губернатор А.Тулеев? Знал ли он о том бардаке, который творился в этой «вишне» и в конечном итоге привел к гибели взрослых и детей?

Его ответ пролил бы свет на очень многое. Если знал и закрывал глаза - плохо. Если не знал - еще хуже.

Наместник в доверенной ему вотчине отвечает за все. Во всяком случае, первый секретарь обкома партии отвечал.

И бывший зав. отделом транспорта Кемеровского обкома КПСС Амангельды Молдагазыевич прекрасно это знает.

Член КПСС с 1974-го Владимир Владимирович - тоже.