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Московский листок

Дышать с помощью водорослей!

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 0

Репортаж Максима и Петра Калашниковых о молодежной команде Александа Шаенко «435 нанометров» и их захватывающем космическо-технологическом проекте. Хлорелла на межпланетных кораблях и на Земле. Продолжая советские разработки.



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