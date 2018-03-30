Дышать с помощью водорослей! Репортаж Максима и Петра Калашниковых о молодежной команде Александа Шаенко «435 нанометров» и их захватывающем космическо-технологическом проекте. Хлорелла на межпланетных кораблях и на Земле. Продолжая советские разработки.



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