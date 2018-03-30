Россия цацкается с украинскими пиратами

Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа и возвратить рыболовецкое судно «Норд» владельцу. 26 марта украинские пограничники остановили судно «Норд» недалеко от Обиточной косы и доставили его вместе с экипажем в порт Бердянска. На борту российского судна были 10 человек. Погранслужба Украины утверждает, что россияне нарушили порядок выезда из Крыма. Из-за угона «Норда» в Крыму завели уголовное дело в отношении украинских пограничников.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российская сторона рассматривает действия Киева «как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России».

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Все это очень интересно, но задержание российского судна произошло в воскресенье, а МИД "вспомнил" о нет только в четверг. Хотя думается, в нормальном государстве реакция должна быть немедленной. Тем более, что всем понятно, что такое Украина и какие отношеия с ней складываются.

Юридически проблема нерешаемая - Россия считает задержанных рыбаков своими гражданами, а Украине не признает их российского гражданства и намерена обращаться с ними согласно украинскому законодательству.

Статус Азовского моря является неопределенным, до какого-то времени он регулировался договором о дружбе между РФ и Украиной от 1984 года, именно тем, которые Украина сегодня намерена расторгнуть, а выполнять его уж точно не собирается.

К тому же граница в акватории Азовского моря, прописанная в договоре от 1984 года сегодня несколько изменилась - де-факто, но Украина де-юре этого не признает. То есть по сути, судно, вышедшее из Крчи под российским флагом уже является нарушителем законов Украины.

По идее, гражданам РФ на законы Украины наплевать, пока они находятся на российской территории. Но российское судно тоже считается российской территорией, но Украина этого не признает.

Что делать?

Мария Захарова сказала на брифинге: «Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто, как сомалийские пираты».

Ну а почему российские моряки не действуют по отношению к украинским пиратам также, как к сомалийским? Как это выглядит у берегов Африки, можно видеть на видео. Но что мешает повторить тоже самое для непонятливых?

А то ведь обнаглеют, и на паромы нападть начнут, на берега десанты высаживать...

А.Б.