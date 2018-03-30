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Московский листок

Харьков готовит арабских террористов?

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 1

украина террор
Харьков готовит арабских террористов?

Подполье организации "Боротьба" сообщает из Харькова:
 
В январе 2018 года на сайте харьковского национального университета внутренних дел появилась новость о начале набора абитуриентов, которые, наряду с русским, владеют также арабским языком. Эту новость можно самостоятельно найти на сайте ХНУВД, сделанные нами скриншоты прилагаются. Их изучение показало, что ранее полученная информация о действующем в Харьковской области лагере подготовки боевиков из числа мигрантов из стран Ближнего Востока соответствует действительности. 

Судя по всему, практика подготовки в этом регионе боевиков была признана успешной и, в условиях возможной нехватки мигрантов из Сирии и Ливана кураторы террористических организаций обратили своё внимание на крупные арабские общины, которые имеются в Харькове. По открытым данным, в харьковских вузах обучается около 5000 студентов-арабов. 

На основе этого можно сделать вывод, что ежегодно в Харьков прибывает не менее тысячи абитуриентов, готовящихся получить высшее образование. При этом очевидно, что поступление в университет внутренних дел, где готовят кадры для украинской полиции, возможно только для граждан Украины. Это не проблема для местных арабов, часть которых после получения образования оседает в Украине и заранее оформляет нужный для этого статус гражданина страны. 

Также не исключаем, что в случае необходимости руководство ХНУВД может в сжатые сроки обеспечить получение гражданства теми арабами, которые подпадают под требования, указанные в новости. 

Что имеем в итоге? Из ранее представленной Клубу Молотова переписки руководства нацполиции Харькова и харьковских властей известно, что в области имеется база для подготовки террористов из числа граждан арабской национальности. Их подготовку, наряду с полицией, осуществляют бойцы националистических организаций, которые подконтрольны той же полиции. 

На сайте университета, готовящего полицейские кадры, появляется объявление о наборе лиц, владеющих арабским языком (фактически - именно арабов, поскольку сами украинцы да и европейцы в целом арабским языком не владеют). В объявлении идёт речь о создании целого подразделения из носителей этого языка. 

Кажется это не простое совпадение, и внедрение эмиссаров международных террористических организаций в окружение руководства органов власти и управления Харькова не является преувеличением или каким-то розыгрышом. Тем самым, авторами возможных в будущем терактов на территории Европы (надеемся что этого не случится) вполне могут являться люди, взятые в оборот Харьковской полицией и прошедшие полноценную диверсионную подготовку в местных лагерях.



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Всего комментариев к статье: 1
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бред написал 30.03.2018 00:24
бред
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