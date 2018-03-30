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Московский листок

Прогульщики

Опубликовано 30.03.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

чиновники подмосковье
Прогульщики

На протяжении нескольких лет ряд министров, зампредов правительства и вице-губернаторов Московской области не ведут личный прием, хотя он обязателен по закону, и более того, составляется ежемесячный график этого приема, который утверждает зампред правительства Михаил Кузнецов, заверяющий график личной подписью. Ну, а поскольку сам Кузнецов входит в число тех самых пяти «прогульщиков», то чиновникам все сходит с рук.

В первую очередь дело касается двух профильных министров. Ирины Плещевой, возглавляющей Главное управление социальных коммуникаций, и Александра Костомарова, возглавляющего Главное управление территориальной политики. Социальных коммуникаций, как таковых, в Московской области попросту нет. И, наверное, именно по этой причине губернатора Андрея Воробьева закидали снежками в Волоколамске, хотя до этого момента, регулярно обращались с жалобами на состояние полигона «Ядрово» и отсутствие диалога с органами власти. Но министр Плещева предпочитает жить в инстаграм, выкладывая там собственные селфи и игнорируя личный прем граждан, пытающихся наладить диалог с чиновниками.

С управлением территориальной политики все еще интереснее. Оно отвечает за социально-политическую стабильность в Московской области. Стабильными, во всех муниципалитетах области, сегодня стали еженедельные митинги и пикеты. Хотя еще несколько лет назад, митинг в Подмосковье был редким и резонансным событием. Очевидно, именно такая стабильность нужна Александру Костомарову.

Два зампреда правительства Эльмира Хаймурзина и сам Михаил Кузнецов, в чьем управлении находятся упомянутые чиновники, смотрят на все это сквозь пальцы. А, когда приходит их черед проводить ежемесячный прием, без каких-либо объяснений, отменяют его.

А возглавляет эту «великолепную» пятерку вице-губернатор Наталья Виртуозова, которая также, больше известна своим инстаграм, нежели попытками решить многочисленные проблемы Московской области.

И, как итог, ряд активистов Московской области, устав, что должностные лица на протяжении нескольких лет игнорируют личный прием, подали на них жалобы президенту России и председателю правительства Российской Федерации.



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