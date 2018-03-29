В Волоколамском районе введут режим ЧС из-за выброса на свалке "Ядрово"

Власти Волоколамского района введут режим ЧС из-за выброса на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом заявил жителям, которые в четверг вечером собрались на митинг у здания администрации, глава Волоколамска Андрей Вихарев.

"Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС", - заявил чиновник. По его словам, такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь мэр города Петр Лазарев сообщил, что горожанам выдадут индивидуальные средства защиты, а в школах установят антибактериальные ультрафиолетовые лампы.