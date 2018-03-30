Жителям Волоколамска выдают респираторы и маски

Из-за очередных выбросов с мусорного полигона "Ядрово" жителям подмосковного Волоколамска начали выдавать индивидуальной защиты - респираторы и маски, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

"По запросу жителей желающим выдают респираторы и маски", - сообщили в главке. Властями Волоколамска принято решение закупить еще одну партию средств индивидуальной защиты для жителей города. "При необходимости и по обращениям местного населения они также будут раздаваться жителям", - сказали в ГУ МЧС.

Отмечается, что в регионе введен режим повышенной готовности. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет.

Режим повышенной готовности подразумевает комплекс мероприятий, в частности ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

Напомним, накануне в «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. По словам и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, предельная концентрация сероводорода превышена в 12 раз.