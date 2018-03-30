"Утечка мозгов" из России выросла в два раза за три года

Число эмигрировавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло более чем в два раза - с 20 тысяч человек в 2013 году до 44 тысяч человек в 2016 году. Об этом, как передает РБК, на собрании Российской академии наук сообщил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

"С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год", - заявил Долгушкин. По его словам, в Европейском союзе и США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае — на 7–10%.

Долгушкин отметил, что и в институтах Федерального агентства научных организаций число высококвалифицированных специалистов снизилось с 69,5 до 67 тысяч. Процент сотрудников со степенью докторов наук упал с 13,8% до 13%, кандидатов — с 31,7% до 30%. Кроме того, остается возрастная проблема — средний возраст исследователя превысил 50 лет, несмотря на то, что доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41% до 43,3%.

В конце февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «утечку мозгов» самым слабым местом страны. По его словам, правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов. «А потом, не давая возможности нашим специалистам — умным, толковым, грамотным, лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым мы открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж», — отмечал вице-премьер.