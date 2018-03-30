СК: сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения на строительство

Сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове был построен самовольно, без разрешения на строительство, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что следствие задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - говорится в сообщении СК.

Также сообщается о задержании генерального директора компании-собственника здания торгового центра Юлии Богдановой.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности. Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении СК.