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Московский листок

Очередной срок Путина начинается с вони, детских жертв и дыма - что дальше-то будет?

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 2

мусор волоколамск ядрово
Очередной срок Путина начинается с вони, детских жертв и дыма - что дальше-то будет?

В подмосковном Волоколамске вступает в силу режим повышенной готовности, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС."Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - сказали в главке. Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения. 

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. "Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств", - сказали в главке. Подмосковные спасатели также заявили, что не видят предпосылок для массового вывоза жителей Волоколамска за пределы города. Тем не менее, нуждающиеся в санаторном лечении горожане смогут получить его в полном объеме, выехав в санатории при содействии администрации. Ранее местные жители потребовали ввести в город химвойска из-за превышения уровня диоксинов в воздухе. По их словам, норма загрязнения превышена в 87,5 раз. 

Напомним, в четверг, 29 марта, в подмосковном Волоколамске тысячи местных жителей собрались на стихийный митинг возле здания городской администрации. Участники акции потребовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами сероводорода со свалки "Ядрово". 

В разгар митинга к протестующим вышел и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь, мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил митингующим, что было принято решение выдать жителям подмосковного города индивидуальные средства защиты. Кроме того, в школах решается вопрос об установке ультрафиолетовых ламп.

От редакции: Ну, вот и дожили до счастья!.. Экологическая катастрофа - что тот вермахт стоит у порога Москвы, а мер никаких кроме респираторов у властей нет. У неё есть на счетах миллиарды, она хвастается капитализацией своих госкорпораций триллионной - а вот простейшую задачу утилизации мусора решить не в состоянии. Да их всех, от мала до велика - давно пора прикопать в этой куче мусора! И вот пусть не в Кремле, не в воробьёвских особняках, а там, в говне "Ядрово", "Кучино" и прочих их "новых городов", которые буржуи только и научились создавать на советской земле - решают, как с мусором мегаполиса быть. Уверяю - мЫшление их, по-прежнему, по-горбачёвски новое, заработает гораздо быстрее! Впрочем, при капитализме решение проблем с перепроизводством упаковки (ведь важно продать!) и с нерациональным использованием тех богатств что Земля пока ещё имеет - невозможно. Весь правящий класс, доведший общество до рреспираторов - должен быть отстранён от власти, только диктатура пролетариата начнёт решать проблемы, созданные властью буржуазии.

Великолепно начинается очередной срок Путина! Помните, нам ещё советское телевиденье показывало, как в респираторах ходят в Токио граждане страны развитого капитализма? Завидовали? Хотели сто сортов колбасы - как там? Колбасу-то вы получили, лохи, а вот мусор от этого, часто чрезмерного и нездорового потребления - не научились перерабатывать... Что ж - хотели капитализма, вот и дышите им. Ну и кого избрали - того и славьте, Воробьёв ведь плоть от плоти "Единой России", партии, созданной лично Путиным... Кстати, он-то сам погулять-подызать в город-герой Волоколамск не собирается заехать? Может, там ветродувами, "пушками" и воздух к тому моменту подчистят? Только так теперь работает Система, им же выстроенная.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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4-я, ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ "правления" самоназначенца Утина
Андрей Белый написал 30.03.2018 12:08
Ему дали задание закончить план "Барбаросса",он и старается.
Весь его кагал трудится в поте лица,уничтожая страну.
Уничтожили промышленность, образование,науку, культуру,
инфраструктуру, ну и русский народ уничтожают озверело,люто,, заменяя русских миллионами халяльных моджахедов.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 30.03.2018 11:40
Что значит "что дальше-то будет?" По-моему, небезызвестный Письков-Навка четко сказал, что будет дальше: "Президент РФ Владимир Путин в свете обострения отношений с Великобританией сконцентрировался на внутренних проблемах России, которые требуют от него круглосуточного внимания" (https://www.newsru.com/russia/25mar2018/putinpeskov.html). Наш любимый вошьдь СКОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМАХ, и пожалуйста - результат не заставил себя ждать. Дальше, я думаю, будет еще веселее! "Потому что то, что он делает сегодня для России, - невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы" - сказала сексуально озабоченная Мизулина (https://www.newsru.com/russia/28mar2018/mizulina.html). Короче, вонь, детские жертвы и дым - это только начало. Дальше будут "реформы" НЕВЕРОЯТНОЙ СИЛЫ.
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