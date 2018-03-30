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Московский листок

Миллионер Песков охотно оправдал трусость Путина в Кемерово

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия классоваяненависть кемерово
Миллионер Песков охотно оправдал трусость Путина в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 марта пришел на студенческую передачу "В точку!" в НИУ ВШЭ, где ответил на вопросы учащихся. В частности, во время программы разговор зашел о трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека. 

Студенты поинтересовались у Пескова, почему президент РФ Владимир Путин, несмотря на свой визит в Кемеровскую область 27 марта, не стал выходить к участникам стихийного митинга столице региона, среди которых были родственники погибших во время пожара. Представитель Кремля объяснил поступок главы государства стилем его общения и нежеланием "давать пустые обещания". 

"Все достаточно просто, - объяснил Песков. - Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", - приводит слова пресс-секретаря президента РФ Русская служба BBC.

- Опять золотые слова, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание"! Не решить проблему, нет! Именно дать обещание - вот вам стиль правления Путина, и никто, кроме Пескова не мог так чётко, ёмко отразить его суть. Пустых обещаний не даёт? А в мае 2012-го не было разве указа о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? И где они, господин Песков? Ваши-то миллионерские счета с тех лет пополнились значительно - а карманы пролетариата? Сколько заводов, как например в Саратове, закрылось после этих "указов"? Просто пять баллов! Вряд ли либералишки из ВШЭ оценили по достоинству это выступление! Но то, что Путин конкретно струхнул в Кемерово, то, что для возложения цветов для него зачистили площадь от разгневанных кемеровцев, то что и сейчас площадь Советов как при военном положении охраняется росгвардейцами и ОМОНом - много говорит о "всенародно избранном"!

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Всего комментариев к статье: 2
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я не трус,но я боюсь.(с)
Андрей Белый написал 30.03.2018 11:58
грешно смеяться над убогим маленьким старичком,от которого убежала жена,который боится слово сказать про внуков,дочек,который окружен толпой охранников и аНусолизов,
у которого американское гражданство,и он выполняет все
указания пиндосов,пресмыкается перед своими хозяевами.
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Кемерийцы дикие, правильно не поймут
С,П.Вдиван написал 30.03.2018 11:36
А кто не послухался Майских указов и насовал в карманы, попляшут теперь под указы Мэйские, и распишутся под ними в верности тамошним господам
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