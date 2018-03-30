Христианским поджигателям дали по-путински, по-христиански "двушечки"

Хамовнический суд Москвы 29 марта приговорил к двум годам колонии каждого из трех обвиняемых в поджогах автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина в сентябре 2017 года. На месте преступления православные активисты из организации "Христианское государство" тогда оставили записку "За Матильду гореть".

Осужденные - брат лидера "Христианского государства" Александра Калинина Юрий и двое его сообщников, Александр Баянов и Денис Манталуца, сообщает РБК.

Поджигателей признали виновными по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений"), отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Дело слушалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, уточняет ТАСС. Обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Гособвинение требовало для каждого фигуранта по 2,5 года заключения, защита просила не назначать им реальное наказание.

Водитель автомобиля Honda Pilot Валерий Кухтаров, машина которого в результате поджога сгорела, заявлял гражданский иск к обвиняемым на сумму 1,2 миллиона рублей. Иск удовлетворен на сумму 986 тысяч рублей. В ходе прений сторон "православные" принесли потерпевшему извинения.

Трое человек в масках подожгли автомобили у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина ранним утром 11 сентября 2017 года. Таким образом противники фильма "Матильда" выступали против его выхода в прокат. Обвинение еще не вышедшей на тот момент картины началось с подачи депутата Госдумы Натальи Поклонской, активно выступавшей за запрет "Матильды" из-за оскорбления, по ее мнению, памяти последнего российского императора Николая II.

Отметим, что наблюдались и "симметричные" поджоги. Так, координатор общественного движения "Сорок Сороков", чемпион России по боксу Владимир Носов обратился 26 августа 2017-го года в полицию после попытки поджечь и взорвать его автомобиль. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Михалкина. В последнее время движение активно поддерживает попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить показ фильма "Матильда".

Носов просил проверить действия злоумышленников по двум возможным составам преступления: уничтожение имущества и приготовление к преступлению. По итогам проверки правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

По данным пресс-службы движения, 26 августа примерно в 14:00 неизвестные подожгли автомобиль Носова. Как сообщил сам Носов, подойдя к припаркованной машине, он "обнаружил под бензобаком на крыле колеса след от поджога", а "в шине - вставленную самопальную свечку". "В автосервисе подтвердили, что произошел внутренний поджог бензобака. Загорелся идущий из него маленький шланг, после чего должен был произойти взрыв", - сообщил он.

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