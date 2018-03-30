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Московский листок

Саудиты готовятся к войне с Ираном и требуют экономически поднадавить на него

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 2

иран саудиты
Саудиты готовятся к войне с Ираном и требуют экономически поднадавить на него

Коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе.

"Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет", - подчеркнул принц, которого цитирует The Wall Street Journal.

32-летний Мухаммед бен Салман, который в июне 2017 года был неожиданно назначен отцом-королем наследником престола, не первый раз выступает с призывами к мировому сообществу срочно обуздать Иран. В ноябре прошлого года он назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи "новым Гитлером".

На прошлой неделе в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом принц Мухаммед бен Салман обсуждал противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"* и ситуацию в Йемене.

Как напоминает WSJ, в свое время Саудовская Аравия жестко раскритиковала ядерную сделку, которую администрация Барака Обамы и другие мировые державы в 2015 году заключили с Ираном, когда с него были сняты некоторые экономические санкции в обмен на ограничение Тегераном его ядерной программы. В 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном и оказала давление на другие страны Ближнего Востока и Африки, чтобы те поступили так же.

После заключения ядерной сделки и падения "Исламского государства"* Иран упрочил свои позиции на Ближнем Востоке, активнее влияя на ситуацию в Сирии и Ираке и, предположительно, снабжая оружием повстанцев-хуситов в Йемене, против которых три года борется арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Сам Иран отрицает, что поставляет оружие хуситам и обвиняет Эр-Рияд в дестабилизации ситуации в регионе.

Между тем президент Трамп тоже является критиком ядерного пакта с Ираном, грозя его отменить. О серьезности его намерений говорят, в частности, недавние назначения - экс-глава ЦРУ Майк Помпео возглавил Госдеп, а бывший госсекретарь США Джон Болтон стал советником президента по нацбезопасности. Оба политика известны своей антииранской позицией, отмечает WSJ. Однако на сохранении сделки настаивают европейские союзники США и Россия.

Саудовские ПВО сбили баллистическую ракету близ границы с Йеменом

Подразделения противовоздушной обороны Саудовской Аравии вечером 29 марта сбили баллистическую ракету у города Джизан, расположенного у границы с Йеменом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabia.

По имеющейся информации, саудовские ПВО ликвидировали баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). О возможном ущербе, нанесенном в результате атаки, данных не поступало.

Одновременно мятежники объявили, что выпустили ракету по объекту крупнейшей в мире нефтяной компании Aramko. По утверждению хуситов, "баллистической ракетой "Бадр-1" был атакован объект компании Aramko, расположенный в городе Джизан".

На прошлой неделе от "Ансар Аллах" поступало аналогичное заявление о ракетной атаке по одному из объектов Aramko в провинции Наджран. Однако тогда официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии сделано не было.

В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.

Массированный ракетный обстрел в воскресенье был совершен мятежниками в третью годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Рабба Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

От редакции: Отметим, что по соседству с цветущей на нефтяных сверхприбылях ОАЭ - располагается беднейший Йемен, и там - то холера, то террористы-исламисты, в общем нестабильность, и если б не капиталистические пределы миропонимания, летали б не ракеты в ОАЭ, а благодарности за гуманитарную помощь, и ПВО не понадобилась бы... Ведь в Йемене люди мрут как мухи, пока династия Саудитов в ОАЭ решает, платить ей из казны за дворцовые ЖКУ или из своего кармана (что - не великая разница)...

Тем временем на август минувшего года число жертв эпидемии холеры в Йемене превысило 1500 человек, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Невио Загариа. Заболели уже 246 тысяч - в ООН это называют самой масштабной вспышкой заболевания за последние годы.

Оказать помощь в борьбе с эпидемией мог бы СССР - как он это не раз делал в Африке, например. Советская медицина, социалистическая, братская, интернациональная помощь - спасала целые страны... Но нынче приоритетом в отношениях сырьевой империи Путина - является как раз дружба с буржуями ОАЭ, ведь если мы поможем нищему Йемену, Саудиты могут пошатнуть цены на нефть, а значит и "путинскую стабильность"...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Йемену,да и вообще всем бедным странам надо помогать,однозначно.
Андрей Белый написал 30.03.2018 14:37
Всех врачей,которые только остались в малых городах России,в деревнях,поселках-подчеркиваю-всех,до единого-направить на помощь в Йемен,в Зимбабве, в другие беднейшие страны Африки.
Выплачивать всем-абсолютно всем детям Зимбабве, Йемена и других стран детские пособия-но не 200 рублей,как в России,а 200 евро.
В США тоже порядка 45 миллионов бедных. Необходимо оказывать им помощь со стороны России,особенно если это негритянское безработное население. Выплачивать им пособие по безработице-2 000 долларов,обеспечить бесплатное медицинское обслуживание.
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(без названия)
Markozkon написал 30.03.2018 13:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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