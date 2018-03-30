Анатолий Баранов: 90-е это слишком недавняя история, чтобы можно было судить о ней беспристрастно

Дал комментарий "Свободной прессе" на несколько непривычную для меня тему - по сути, историческую. Хотя, наверно, это особенность возраста - когда события твоей жизни становятся историей.

Проект постановления об оценке деятельности первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина по развалу Советского Союза отклонен Государственной Думой России.

Проект был внесен фракцией ЛДПР и призывал, «основываясь на принципе установления исторической справедливости», на государственном уровне признать «деструктивный и антинародный» характер деятельности политиков в начале 90-х годов.

- Как это понимать? Зачем ЛДПР подняла вообще этот вопрос?

- Я думаю, Зюганов в данном случае прав, называя эту инициативу коньюнктурной и вполне бессмысленной. Что значит вообще «антинародная деятельность»? В споре возле пивной звучит отменно, а в юридическом плане что это такое? Какие юридические последствия могут быть? Похоже, что никаких.

- Кто, по-вашему, виновен, Горбачев или Ельцин?

- Виновен в чем и перед кем? Опять же в юридическом смысле Горбачев может быть виновен только по законам страны, которой уже нет четверть века. В человеческом плане можно его проклинать, и многие проклинают, но что ему можно сегодня инкриминировать? Тем более Ельцин – во-первых, он уже умер, во вторых с точки зрения ССССР он разрушитель страны, но с позиции РФ – основатель государства. Правда, государство получилось не очень, но тут вопрос вкуса, думаю, есть и такие, кому оно очень даже нравится. Во всяком случае, та сотня семей, которым принадлежит 85 процентов национального богатства России, думаю, ему должны быть благодарны…

- Профильный комитет Госдумы посчитал, что текст заявления ЛДПР не содержит конкретных фактов принятия Горбачевым и Ельциным персональных решений, совершения ими действий, повлекших указанные негативные явления, и каких-либо подтверждений тому, что драматичные процессы того времени были результатом их деятельности. А этому еще нужны факты?

- Дума вообще-то законодательный орган, он принимает законы. А законы должны иметь в своей основе какие-то конкретные вещи. Наверно, можно принять закон «Считать Ельцина сукиным сыном», но каковы правовые последствия такого закона? Какая тут просматривается практика применения?

- Почему нынешняя власть любит транслировать мысль о «лихих» или даже «проклятых» 90-х, но не называет поименно виновников?

- Это понятно, часть виновников еще сидит во власти, а другие являются их непосредственными учениками, выдвиженцами, преемниками. И уж точно выгодоприобретателями от тех памятных событий.

- Допустим, Дума согласилась бы признать «деструктивный и антинародный» характер деятельности политиков в начале 90-х годов. Что дальше?

Будет ли эта дискуссия продолжать в дальнейшем? К каким итогам она может прийти?

- Дальше, видимо, ничего. Дискуссия будет продолжаться, точку ставить рано да и некому пока. 90-е это слишком недавняя история, чтобы можно было судить о ней беспристрастно.