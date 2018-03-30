Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Подмосковный Минздрав назвал безвредными выбросы на свалке "Ядрово"

Опубликовано 30.03.2018 в разделе комментариев 1

Подмосковный Минздрав назвал безвредными выбросы на свалке "Ядрово"

Выбросы свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области не влияют на здоровье местных жителей, заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

"Я считаю, что да, не влияет", - цитирует Интерфакс ответ чиновника на вопрос одной из активисток о том, не вредит ли здоровью жителей города помойка и не надо ли вывозить детей из города.

По словам Ющука, ни у одного обратившегося к врачам жителя города не выявлено симптомов, позволяющих говорить об отравлении или угрозе здоровью.

"Неблагоприятная окружающая среда имеет ряд характеристик. В частности, воздух - должно быть определенное превышение, которое вызовет отравление. Здесь нет таких данных, чтобы сказать, что условия становятся неблагоприятными. Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи. Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся", - сказал первый замминистра.

Ющук отметил, что неприятный запах может влиять на рецепторы полости рта, но это не говорит об отравлении или возобновлении хронической болезни, кроме того, в весенне-зимний период в любом случае болезни обостряются.

Напомним, в ночь на 28 марта возле полигона "Ядрово" был зафиксирован очередной сероводорода. В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.

В четверг вечером в жители Волоколамского района вышли на митинг с требованием ввести в районе режим ЧС. По оценкам активистов, на площади у администрации собрались около 6 тыс. человек. Протестующие заявили об «экологической катастрофе» и потребовали «обнародовать факты превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду и другим токсичным газам». И. о. главы района Андрей Вихарев заявил собравшимся, что с пятницы, 30 марта, в районе начнется введение режима чрезвычайной ситуации. Однако позже руководитель Подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что для введения режима ЧС нет предпосылок.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ющука и губернатора Подмосковья-Андрея Воробьянинова
поселить прямо на помойке написал 30.03.2018 15:01
ПУСТЬ ДЫШАТ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ !
С родственниками-детьми,женами,наложницами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дышать с помощью водорослей!
Дышать с помощью водорослей!
30.03.2018
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответственности уехавшего в Австралию владельца сгоревшего ТЦ
Тулеев попросил Путина помочь привлечь к ответстве...
28.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Подмосковный Минздрав назвал безвредными выбросы на свалке "Ядрово" (1)
Анатолий Баранов: 90-е это слишком недавняя история, чтобы можно было судить о ней беспристрастно (3)
Саудиты готовятся к войне с Ираном и требуют экономически поднадавить на него (2)
Христианским поджигателям дали по-путински, по-христиански "двушечки" (1)
Миллионер Песков охотно оправдал трусость Путина в Кемерово (6)
СК: сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения на строительство (13)
"Утечка мозгов" из России выросла в два раза за три года (7)
Жителям Волоколамска выдают респираторы и маски (3)
Очередной срок Путина начинается с вони, детских жертв и дыма - что дальше-то будет? (4)
Прогульщики (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Несомненно огромные успехи экономики РФ. Сырьевизация продолжается
Максим Калашников Максим Калашников: Твои дальнейшие действия, Кремль? "Газпром" уже обделался. Сланцевый газ в КНР. Термояд США
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лгут, лгут, лгут
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Аннонсируем наш митинг 5 апреля с 19 до 21 часа у Монумента,что на Пресне
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А это разве не эксплуатация народа, его природных ресурсов?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss