Подмосковный Минздрав назвал безвредными выбросы на свалке "Ядрово"

Выбросы свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области не влияют на здоровье местных жителей, заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

"Я считаю, что да, не влияет", - цитирует Интерфакс ответ чиновника на вопрос одной из активисток о том, не вредит ли здоровью жителей города помойка и не надо ли вывозить детей из города.

По словам Ющука, ни у одного обратившегося к врачам жителя города не выявлено симптомов, позволяющих говорить об отравлении или угрозе здоровью.

"Неблагоприятная окружающая среда имеет ряд характеристик. В частности, воздух - должно быть определенное превышение, которое вызовет отравление. Здесь нет таких данных, чтобы сказать, что условия становятся неблагоприятными. Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи. Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся", - сказал первый замминистра.

Ющук отметил, что неприятный запах может влиять на рецепторы полости рта, но это не говорит об отравлении или возобновлении хронической болезни, кроме того, в весенне-зимний период в любом случае болезни обостряются.

Напомним, в ночь на 28 марта возле полигона "Ядрово" был зафиксирован очередной сероводорода. В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.

В четверг вечером в жители Волоколамского района вышли на митинг с требованием ввести в районе режим ЧС. По оценкам активистов, на площади у администрации собрались около 6 тыс. человек. Протестующие заявили об «экологической катастрофе» и потребовали «обнародовать факты превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду и другим токсичным газам». И. о. главы района Андрей Вихарев заявил собравшимся, что с пятницы, 30 марта, в районе начнется введение режима чрезвычайной ситуации. Однако позже руководитель Подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что для введения режима ЧС нет предпосылок.