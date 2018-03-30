Отставки либерала Артизова требуют с настойчивостью, которой хватило на Мироненко

Несколько десятков историков, краеведов, журналистов, поисковиков и просто лиц, интересующих семейной историей, 28 марта направили президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором просят уволить Андрея Артизова, уже восемь лет занимающего пост главы Федерального архивного агентства (Росархива). По мнению подписавших письмо, Артизов все более усложняет работу с архивами, плохо заботится об их сохранности и вовсе подумывает о запрете допуска к ним специалистов. Копия обращения поступила в редакцию NEWSru.com.

В частности, авторы письма жалуются, что по новому установленному Артизовым с ноября 2017 года порядку ограничивается самостоятельное копирование исследователями архивных материалов. "Такое копирование, при котором гражданин самостоятельно изготавливает копии документов собственным фотоаппаратом или телефоном, является в соответствии с Порядком платной "услугой", тогда как в действительности никакой услуги архив в этом случае гражданину не оказывает. Во многих случаях самостоятельное копирование документов запрещено вовсе", - сетуют специалисты.

Кроме того, новый порядок ограничивает конституционное право граждан на свободный поиск и получение информации, позволяя руководителям архивов вопреки действующему законодательству лишать исследователей права работы с подлинниками архивных документов на длительный срок.

Как указывают подписанты, меры по восстановлению документов, созданию их электронных копий не принимаются в течение нескольких лет, а в некоторых федеральных архивах, подведомственных Росархиву, систематически не выполняются требования пожарной безопасности.

Также историки жалуются, что Росархив под руководством Артизова не обеспечивает доступ через интернет к уже созданным электронным копиям наиболее востребованных архивных документов, находящихся на хранении в федеральных архивах. Тем самым возможности работы с архивами лишены жители отдаленных регионов и граждане с ограниченными физическими возможностями.

При этом уже освоены значительные бюджетные средства на создание информационной системы "Единый электронный читальный зал федеральных архивов" - работы ведутся с 2015 года, но введение в эксплуатацию электронного читального зала откладывается на неопределенный срок.

Более того, Росархив планирует внести изменения в статью 8 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в результате чего может быть ограничен доступ к информации, хранящейся в открытых фондах библиотек, музеев и архивов. "Фактически речь идет об устранении одной из правовых гарантий свободного поиска и изучения архивных документов", - предостерегают авторы обращения.

Также они жалуются на низкие зарплаты работников архивов, из-за чего сохранность документов опять же может оказаться под угрозой, в то время как в деятельности Федерального архивного агентства за последние годы Счетная палата РФ нашла серьезные финансовые нарушения.

"30 апреля 2017 года на заседании Российского организационного комитета "Победа" Вы, г-н Президент, заявили: "Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечить их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам, документам: это эффективное, действенное средство против разного рода домыслов и мифов", - напоминают подписанты и указывают, что деятельность Росархива противоречит позиции главы государства.

Письмо подписали более 40 человек, в их числе доктор исторических наук, профессор Владимир Морозан, главный специалист Государственного архива Брянской области Екатерина Деревянко, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ Российской академии художеств Мария Силина, администратор сообщества "Архивы и библиотеки" в социальной сети "ВКонтакте" Кирилл Белоусов, историк, лауреат Макарьевской премии Михаил Коробко, историк, докторант Оксфордского университета Ирина Ролдугина.

Отметим, в апреле 2016 года Владимир Путин переподчинил себе Росархив из-за "особой ценности" его материалов. При этом Артизов тогда заявил, что информационные ресурсы в его ведомстве развиваются так, "чтобы никаких мифов не было о закрытости российских архивов".

"Конечно, продолжаем рассекречивать, - продолжил он. - Говорят, что все закрывается. Это говорят те, кто не ходит, профессионально не работает в читальных залах архива. Потому что мы, во-первых, все рассекреченные результаты выставляем на официальном сайте Росархива, специальную базу создали". По словам Артизова, никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как она проводится сейчас.

От редакции: Обращаться по данному вопросу к Путину, это примерно как богу жаловаться на его пророков. Помните, как он хитро поступил, когда негатив по отношению Мироненко (запустившего дезу про "надуманность" подвига 28 Панфиловцев) перерос пределы сообщества архивистов, историков, социологов? Он просто сделал архив лично подчинённым ему, Путину, а Мироненко кем был - тем по сути и остался в ГАРФе (научруком), имея не просто доступ к документам, а и прежний политический вес, "экспертность".

Понятно, обращаются всякий раз к Путину как к "главе государства", который должен блюсти некие его исторические опоры. Но проблема-то в том, что Путин лидер не государства, а государственности, о которой так часто упоминает. Это настолько хитрое и размытое понятие, что о какой-то преемственности по отношению к СССР говорить не стоит. Да, правящий класс, возглавляемый Путиным - не может не опираться на подвиги советского народа, как и на инфраструктуру, им созданную как общую, социалистическую. Однако "опора" эта суть - приватизация, как в экономическом, так и в историческом плане.

Государственность - не институт, а именно некое течение, некое изменние, облачно-расплывчатое "Русское" состояние которого отрицает приверженность идеалам социализма, - это и есть подтачивание, размывание того, советского фундамента. причём именно на уровне пропаганды: вспомним, кому ставит памятники Путин? Жертвам ГУЛАГа и царям ("жертвам большевизма" - точнее, Февраля 1917-го)... "Главный либерал" и "патриот" Путин не допустит никакого советского патриотизма - в том смысле, что пропаганда будет и дальше переводить исторические рельсы на почитание дореволюционной Раши, царской, добольшевистской. Потому что так нужно правящему классу - это его моральный фундамент.

Д.Ч.