Сергея Мавроди похоронят благодарные ему акционеры МММ

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, умерший недавно в Москве на 63-м году жизни, будет похоронен на деньги бывших вкладчиков. Об этом сообщил его бывший адвокат Александр Молохов, передает Business FM.

"Формально, юридически, бывшая супруга забрала тело. Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников МММ - то есть они оплатили похороны", - заявил он радиостанции.

Таким образом, "Мавроди будет похоронен не в общей могиле", отметил Молохов. Он напомнил, что ранее брат основателя МММ "отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать". "С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды", - пояснил юрист.

Сами похороны, по его словам, пройдут, скорее всего, в субботу, 31 марта. Мероприятие будет закрытым, место его проведения не разглашается. Напомним, Мавроди умер в Москве 26 марта. По данным СМИ, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

Мавроди был известен как создатель финансовой пирамиды под названием МММ. Проект был запущен в первой половине 1990-х и развалился за год до дефолта 1998 года. От действий Мавроди пострадали миллионы вкладчиков, по разным оценкам - от 10 до 15 миллионов участников МММ.

В 2007 году Мавроди был приговорен за мошенничество к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Выйдя на свободу, он пообещал "что-нибудь предпринять" для возвращения долгов вкладчикам. Но в 2011 году вернул им только сто рублей.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- В таких случаях считается, что - "только хорошее"... Но чего хорошего сделал на этой Земле Мавроди? Показал бывшим советским гражданам, что можно выстраиваться в пирамидки и одним богатеть за счёт других? Что ж, пределы наивности населения действительно кто-то должен был своей персоной обозначить. Но дальше-то что? Научилось оно чему-нибудь - ведь простейший факт, что хоронить Мавроди будут те же самые эМэМэМщики, которые может и не всего лишились, но явно в курсе махинаций - говорит о многом! Ничему не научились. А он, гений аферы - так и уходит "в чём мать родила", не оставляя кроме посредственного фильма о себе (Серебряков его играл там) ни-че-го. Sic transit... Но ведь и славы-то нет - есть только флёр вседозволенности периода первоначального накопления капитала и - потом пшик, воспоминания. Бесхозное тело, спрятавшаяся ненавидящая жена, и только эмэмэмщики, которых хватило чтобы отнести тело, на четыре угла гроба. Если бы такая же участь ждала весь постсоветский, российский капитализм - было бы хорошо. Но увы.