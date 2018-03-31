Учение Карла Маркса актуально и сегодня

5 мая 2018 года будет отмечаться двухсотлетие со дня рождения Карла Маркса - экономиста, социолога, философа, политического журналиста и общественного деятеля. Я не думаю, что в России эта дата будет отмечаться столь же торжественно, как, к примеру, открытие Ельцин-центра или празднование Дня конституции. Но именно учение этого человека, оказало огромное влияние на мировую историю и, особенно, на историю нашей страны. Марксизм - это не просто идеология или своеобразный взгляд на мир, это целая научно обоснованная доктрина, которая объясняет закономерности развития общества и неизбежность перехода на новую модель общественных отношений – коммунизм. Это целостная система взглядов на все социальные процессы.

Постараюсь не утомлять читателя научными терминами, а попробую проанализировать актуальность основных положений теории Маркса применительно к действующему государственному устройству современной России. Почему я вначале отметил то, что не будет торжеств, а скорее всего, и никаких упоминаний об этой дате? Да потому, что это учение, не просто противоречит, а отрицает базовые основы нынешнего социально-экономического порядка. Опровергает частную собственность, эксплуатацию, присвоение результатов чужого труда, отчуждение и т.д. А ведь именно эти принципы были провозглашены как наиболее жизнеспособные и эффективные для существования человеческого общества и его развития после переворота 1991 года. Они и положены в основу нынешней российской общественной жизни.

Рыночное общество, рыночная цивилизация и формирование имущего класса были объявлены самоцелью. Теория Маркса была отвергнута, взамен предложена теория свободного рынка, базирующаяся на основе частной собственности и финансовом капитале как инструменте развития. Но что самое интересное, никаких доказательств и реальных подтверждений превосходства данных утверждений не было и нет по сей день. Это только пропаганда и инструмент для обоснования права присвоения собственности и передачи государственных благ в «эффективные» частные руки.

Я, как экономист, не вижу ни одного убедительного аргумента считать нормальной ситуацию, при которой вся прибыль от спекуляций государственными недрами попадает в руки крохотной прослойки, представители которой имеют один-единственный талант — заставлять деньги делать деньги. Основной ценностью и мерилом труда провозглашен капитал (ростовщичество, доходы от ренты, доходы от манипуляций с валютой и ценными бумагами). В настоящее время к этому добавляется еще административный ресурс, когда власть и бизнес составляют единое целое, а в результате мы имеем то, что имеем - беспроглядную коррупцию, социально-экономическую стагнацию и орды социальных паразитов.

Страна под влиянием наглого обмана оказалась в стадии капитализма времен Карла Маркса, где условия жизни большинства диктуются интересами капитала, эгоизмом частников и корпораций, находящихся в привилегированном положении, хищничеством чиновников и иностранных «партнеров». Экономические рычаги принадлежат меньшинству, которое с упорством маньяков стремится к получению максимальной прибыли, тормозя промышленный рост, что уже привело к деиндустриализации и, не побоюсь этого слова, к дебилизации всего хозяйственного механизма, не говоря о социальной составляющей жизни общества.

Для увековечивания своего экономического и политического господства правящая элита формирует у миллионов сограждан соответствующее мировоззрение. Отсюда идут установки, что социализм был обречен с самого начала своего существования, и что теория Маркса – это утопия, а годы Советской власти – это годы, потерянные для России.

Но позволю себе не согласиться с этими инсинуациями. Убедительным подтверждением лживости таких утверждений служат достижения Советского Союза во всех областях общественной жизни, в том числе и в области общедоступных социальных благ, воплощенных в жизнь на основе базовых принципов теории Маркса. А для этого достаточно перечислить те гарантированные государством права, которые впервые в мире имели все граждане СССР.

1. Право на восьмичасовой рабочий день.

2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной организации.

4. Право на труд, т. е. на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. При этом выпускники профессиональных учебных заведений (училищ), средних специальных заведений (техникумов) и высших учебных заведений (институтов и университетов) имели право на обязательное трудоустройство по государственному распределению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.

5. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.

6. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.

7. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями.

8. Право на бесплатное медицинское обеспечение.

9. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

10. Право на бесплатное жилье.

11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.

Вышеперечисленные блага, с возвратом страны в капитализм были фактически аннулированы и в настоящее время даже в розовых снах не приснятся. Более того, если где-то и осталось какое-то их подобие , то оно последовательно и настойчиво ликвидируется действующей властью. Как, например, постоянно муссируемое повышение установленного в советское время пенсионного возраста под предлогом заботы о благосостоянии людей. Правда, не понятно каких людей, но уж точно не простых тружеников. И нет сомнения, что рано или поздно эти планы будут реализованы. А всё потому, что Советская власть была нашей, народной властью. Сегодня же страной правит власть капитала в лице выбранных всеобщим плебисцитом демагогов на основании манипуляций и дорогостоящих рекламных компаний.

Для того, чтобы освободиться от капиталистического кошмара, от влияния оголтелой пропаганды, нужны как новые идеи, так и классические, которые со временем доказали и подтвердили хищническую, античеловеческую сущность капитализма. То, что современная российская власть найдет в себе силы и политическую волю для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нисколько не верится, тем более что нет у неё идеологии, а есть просто тупое копирование западных догм и неуемное желание стать частью западной элиты. Между тем . у России есть опыт развития без иностранного дутого капитала, это Советский период. Здесь стоит напомнить, что центральная идея Маркса, ничуть не утратившая своей актуальности – это неизбежность смены капиталистического общества, обществом коммунистическим. Но для того чтобы эта идея воплотилась в реальность, надо работать, работать и работать.