Говорят, на Пасху Благодатный огонь нам привезет девица Собчак

Вы не забыли, что завтра в «день дурака» 1 апреля вербное воскресенье, именуемое еще в народе праздником входа Господня в Иерусалим?

На ослике он въезжал, а не на «Мерседесе» с мигалкой от прокуратора Понтия Пилата, если кто не помнит. Без спецназа ФСО и ФСБ.

С понедельника до Пасхи 8 апреля - страстная неделя. Супружеские отношения в эти дни не возбраняются, однако ж, при этом молодоженам рекомендуется в вопросах пылкости соблюдать известную предосторожность.

Но вот что воззаботило наших читателей - православных верующих, которые не видят в эти дни своего учителя и наставника патриарха Кирилла.

Где он? Почему его не видать на «голубых экранах» нашего орденоносного Эрнст-ТВ? Ведь самое же время проводить воспевания, восхваления, делать широковещательные политические заявления - словом, вести ежедневный пиар директора церковного департамента тайной канцелярии вождя.

Помните его замечательное вразумление о том, что война «в соседней стране Сирии» для нас оборонительная, а потому справедливая? (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/568e42249a79477603af9985). За версту чувствуешь лектора Университета марксизма-ленинизма.

Как утверждают сетевые аналитики, «когда Путину нужно что-нибудь найти в Яндексе, он приезжает и ищет». Вот и я начал искать в поисковике упоминание о главе РПЦ. Набираю «Патриарх Кирилл сказал…, заявил.., напомнил.., считает...». Ничего!

Вы не поверите - за целую неделю ни с лова. М-да…

И тут подумалось: а может, в тайной канцелярии Кремля ему после скандала в Болгарии посоветовали на время залечь на дно?

Ну, вы помните этот международный скандал в начале марта. Тогда во время торжеств в Болгарии в честь 140-летия освобождения от османского ига московский церковный гость начал поучать ее президента, как надо трактовать историю.

А в ответ получил от вице-премьера Валерия Симеонова по самое некуда: «Подпольный миллиардер. Сигаретный митрополит. Второразрядный агент КГБ Михайлов».

Согласитесь, идти на исповедь или на богослужения в храм Христа Спасителя к проваленному «стукачу» даже по пропуску ФСБ как-то не с руки.

Ну, это нам с вами, в ком еще горит искра божья. А «агенту Платову» с челядью, может, и ничего.

В страстную неделю заканчивается составление списка из 100 «делегатов», коих миллиардер Якунин повезет в Иерусалим к храму Гроба Господня за т.н. Благодатным огнем. Он уже 14 раз возил туда спецбортом такую бригаду по благословению «второразрядного агента КГБ» - фу, то есть патриарха Кирилла.

Обычно в качестве «свадебных генералов» обществу называют пяток известных фамилий, а кто же остальные? Сие тайна великая есть. Никто не знает и не говорит!

В прошлом году журналисты обратились к председателю фонда апостола Андрея Первозванного В. Бушуеву с просьбой раскрыть ее. Спрашивали: по какому принципу формируется список «паломников», кто конкретно в него входит и можно его увидеть на их сайте? Ответа не получили. Вопрос понятен?

А как прочли в его биографии, что он служил на офицерских должностях в погранвойсках ГКБ СССР и РФ и вышел в запас полковником - так и вовсе все вопросы отпали.

А почему церковному чекисту написали? Да потому что даже правительственная «Рос.газета» вышла с сенсационным заголовком «Мария Захарова привезет Благодатный огонь в Москву» (https://rg.ru/2017/04/06/mariia-zaharova-privezet-blagodatnyj-ogon-v-moskvu.html).

Отставного железнодорожного олигарха и члена кооператива «Озеро» решили не выпячивать. Но сразу, конечно, вопросы. Причем тут развеселая и разбитная лабутеновая танцовщица МИДа? Разве она верующая? Разве мы ее хоть раз видели в храме, с иконой в руках или возле родовспомогательного пояса Пресвятой Богородицы? Владимира Владимирович возле него видели, а ее нет.

Наберите в Яндексе «Мария Захарова в церкви…». Ни одного снимка. А теперь «Мария Захарова пьет водку». (https://www.ridus.ru/news/234999). Десятки.

Вопрос понятен? А ведь распитие вотки, да еще публичное для верующего большой грех. Правда, Наталья Владимировна? Грех винопития называется. От него даже специальная молитва и икона есть - «Неупиваемая чаша». Там еще Божья матерь с богомладенцем Иисусом.

Кто же нынче намылился в Израиль за Благодатным огнем и почему заранее известно, что он сойдет и непременно между 15-ю и 16 часами мск? Это вопросы не ко мне - к небесной канцелярии.

Известно лишь, что ранее в канун Пасхи в великую Субботу он по просьбам трудящихся верующих появлялся часов в 12 мск., но по ходатайству московской делегации начал сходить попозже. Чтобы ей было удобнее сразу в аэропорт и Москву. Успеть доставить его к приезду главного верующего страны в храм Христа Спасителя на службу.

Нынче в числе «свадебных генералов и генеральш» делегации вице-спикер Госдумы нашего светского государства О. Епифанова, депутат А.Аксаков, путешественник-протоиерей Ф.Конюхов, ректор консерватории А.Соколов и др.

А вот как эти «др» все же попадают в список Якунина? Знатоки утверждают: за приличные и даже очень приличные «бабки». Есть среди охотников побывать у Гроба Господня долларовые миллиардеры и миллионеры, способные дать хорошую цену.

Эти же инсайдеры уверены: если в прошлом году «звездой»российской миссии была полковник спецслужб М.Захарова, то нынче будет экс-кандидатка в президенты Ксюша Собчак.

P.S. Насколько «благодатный огонь» на самом деле благодатен и для кого - в следующий раз.