"Путинская модель" уже испустила дух…

Придется заниматься экономикой и вводить протекционизм. Или отдать концы

Оказавшись в тисках новой Холодной войны, Путин оказался практически в ловушке. На западные информационные и экономические атаки, по сути дела, остался один-единственный ответ. Подъем экономики РФ - https://forum-msk.org/material/politic/14497707.html

По сути дела, сегодня околела так называемая «путинская модель»: пренебрежение развитием собственной страны, сохранение сырьевой экономики – но на фоне высокопарной болтовни, голимой пропаганды и клепания морально устаревшего оружия.

Так что придется вам, кремлевцы, либо поднять экономику и провести новую индустриализацию. Либо – в конце концов отдавать Крым и капитулировать перед Западом. Никакого ответа Западу, кроме как в экономике, дать невозможно.

ПУСТЫЕ УСИЛИЯ

Со смехом смотрю, как надрываются то Леонардыч-Шевченко, то Андрей Фурсов. Они разоблачают «дело Скрипаля» и обличают коварных англосаксов. Не надоело вам? Мы и так отлично знаем, что «дело Скипаля» шито белыми нитками и стало всего лишь поводом для удушения РФ. Вы пытаетесь убедить уже убежденных и это – усилия в песок. Ибо на англоязычную аудиторию вы никак не воздействуете. Нет у РФ своего мощного вещания на заграницу. В соревновании пропаганд на мировой арене Москва заведомо проигрывает. Ее попросту не слышно.

В Кремле просто обиженно скулят. «Ну как вы можете поступать с нами так коварно и несправедливо?».

А вы чего хотели после Крыма? Чтобы вас по головке гладили? Сталин и Гитлер не боялись переть против всего мира. Но у них при этом были мощные научно-промышленные экономики. А не сырьевой, финансово несамостоятельный придаток, как у вас.

Кремль все эти годы пытался воздействовать на Запад всякими театрально-эффектными представлениями и речами. Теперь – все. Больше это не прокатит. Пустая болтовня никого не впечатляет. Сегодня надо действительно БЫТЬ кем-то, а не КАЗАТЬСЯ таковым. Делать вид больше не получится.

А это значит, что требуется в поте лица работать и поднимать реальный сектор экономики. Вам не хочется вкалывать? Это – ваши проблемы. Именно слабая сырьевая экономика и становится причиной крушения нынешнего Кремля. Ему нечего предложить ни стране, ни миру.

Но он все никак не перестроится и продолжает извергать потоки слов. Однако он уже отвечает чисто рефлекторно. Он только отбивается, ставит блоки – но не наступает. А тот, кто в драке лишь отбивается, в конце-концов пропускает нокаутирующий удар. Все, что пытается сегодня делать Кремль – тянуть время. В надежде на чудо.

Чуда не ждите. Действиям в экономике нет ни единой альтернативы.

ВАМ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЕТСЯ

В 1975-м будущий Максим Калашников – девятилетний пионер – с волнением рассматривал в газете первые в мире фотографии с раскаленной поверхности Венеры, сделанные советскими станциями-автоматами. Давно это было!

СССР в борьбе с Западом делал ставку на успехи в исследовании космоса. И хотя по части Луны и Марса он проиграл, шансы на лидерство у него были до самого конца. А вот у вас в РФ их нет. Никакого эффектного космического проекта вы предпринять не можете. США и ЕС ушли далеко вперед, они после гибели СССР успели устроить посадки на спутники Юпитера и Сатурна, отправили на Марс ряд марсоходов, исследовали смую дальнюю планету Солнечной системы – Плутон. Китайцы вон свой луноход отправили на Селену.

То есть, ничего в этом направлении РФ предпринять не может. Пилотируемой экспедиции на Марс она не потянет. Да вы даже на Луну не отправили ни нового лунохода, ни пилотируемой миссии.

Что там еще остается? Культурная инициатива? Ваши фильмы на 99% - убожество и дебилизм почище американского. У вас нет никаких самобытных стилей и мод, увлекающих мир. А ваша борьба за «духовнвые скрепы» кончилась пшиком: ни по крепости семей, ни по рождаемости вы растленный Запад не превосходите.

По-прежнему замещать экономику оружейным бряцаньем? Не получается. Никакого футуристического оружия миру вы не показали. Мультики в Манеже – тупиковые, отвергнутые еще в 1960-е, проекты.

Вы развяжете войну? Ну, ракетно-ядерную войну РФ никогда не начнет первой: она – смерть. Причем всем. А иной войны с НАТО у Москвы и не выйдет. Это в 1986-м Клэнси мог написать «Красный шторм», где СССР нападает на Европу, не применяя ядерно-ракетного оружия. Мол, деремся с НАТО без него, ваш первый выстрел – наш немедленный ответ.

У нынешней РФ просто нет той армии, какой располагал Советский Союз. Его передовые группировки в сотни тысяч бойцов стояли в Польше, Венгрии и Восточной Германии. А теперь всех Сухопутных войск, которые можно бросить в бой, у РФ (даже если присовокупить к Сухво еще и Росгвардию) – от силы 200 тысяч. Отмобилизовать дивизии резервистов Эрэфия не может.

Ну, и чего вы там навоюете с двумястами тысячами? Ведь чтобы добраться до войск НАТО, вам надо пройти через Украину и Молдавию, через Белоруссию (и не факт, что она пропустит!), через Прибалтику. С калининградского плацдарма много не навоюешь – его разнесут за первые же сутки войны.

Так что мечтания о том, как армия РФ разгромит войска НАТО, оставим полоумным читателям «сливных бачков» Пригожина. В реальности Москва не решилась разгромить даже силы ВСУ, осаждающие Донецкий кряж. Особенно смешат россказни пропагандонов о том, что ВС РФ намного сильнее британской армии. Блин, да вы с ней просто не встретитесь на суше!

То есть, и на войне вам не выехать. Сейчас вы дожуете кемеровскую трагедию, всем оскомину набьете словесными перепалками с Западом – а дальше-то что?

Остается одно: наступать в экономике. И единственный способ это сделать – ввести первым шагом протекционизм. Ибо иначе вы никак не можете стимулировать рост собственного производства. Дело ведь даже не в деньгах на подъем реального сектора. А в том, что при почти беспошлинном приливе сюда иностранных товаров любые вложения в фабрики – провальны. Конкурировать с дешевым импортом невозможно.

Даже если – в страхе перед западными конфискациями – сюда начнут возвращаться деньги «элиты», то вложить их будет не во что. На них не станут строить новых заводов. Ибо они без протекционизма заведомо проиграют конкуренцию.

НО КТО ВАС ВЫЛЕЧИТ?

Для этого нужно пойти на беспрецедентный шаг: покинуть ВТО и ввести новый таможенный тариф. Не прекращая доступа импорта в РФ, но обложив его пошлинами, уравнивающими условия конкуренции.

А может ли пойти на это путинская команда? Ведь пока она страдала тяжелым раздвоением сознания. Она пыталась восстанавливать имперскую военную и геополитическую мощь, опираясь на насквозь либеральную модель экономики. На «открытую» экономику фритредерства, бредовую изначально. В этом смысле что Путин, что Ельцин – одно и то же.

Бредовая и садистская либеральная теория гласит: любой протекционизм – зло. Надо всем открыть свои рынки. И пусть всякая страна производит лишь то, что выгодно на таком открытом глобальном рынке. Вот вы – электронику, вы – мебель деревянную, а вы – вообще побудьте в роли планетарного публичного дома. Ну, а вы – сырье добывайте.

Эта теория полностью антирыночна, ибо ведет к установлению глобальных монополий, а значит – к полной гибели конкуренции и всякого развития. К загниванию и деградации всего мира. К превращению его в одну серую равнину. Все носят одну и ту же одежду, летают на одних и тех же самолетах, едят одно и то же.

Во-вторых, эта теория глобального разделения труда – чистой воды садизм. Ибо в таком мире большинство населения «узкоспециализированных» стран попросту – лишнее, ненужно. Им нет занятий! Они вовсе не нужны в производстве.

В Эрэфии оный воспаленный бред исповедуется «элитой». Включая и самого Владимира Путина. Трамп в США оный бред послал подальше и вводит протекционизм. Он дает американцам работу, а стране – реальную независимость.

Чтобы совершить аналогичный поворот, Кремлю сперва нужно вылечить собственную голову. Великодержавность и схватка с Западом во Второй Холодной требуют протекционизма. Экономического национализма.

Он, кстати, выполняет важнейшую задачу – русского народосбережения…

РУССКИЕ СЕБЯ НЕДООЦЕНИВАЮТ!

У русских есть одна не очень хорошая черта: мы себя недооцениваем, а часто – страдаем самоуничижением. Пример?

Мы веками смогли жить и развиваться там, где для европейца, американца или китайца – просто ад. Мы – уникальная субарктическая, материковая цивилизация. Умеющая жить в условиях полугодовой зимы и даже вечной мерзлоты. Увы, большинство из нас даже не в силах осознать сего преимущества.

Если вы прочитаете воспоминания гитлеровского солдата, эльзасца Ги Сайера, о войне на Восточном фронте, то поразитесь, с какими страхом и ненавистью он пишет о русской природе. Океаны снега, леденящий изматывающий европейца холод, невообразимые для западного человека просторы. Но ведь мы-то умеем жить и творить в таких условиях! Без доступа к теплым морям, в условиях морозов и периодических засух. Сама природа закалила русский характер.

Но это имеет и оборотную сторону. Что бы мы ни производили в своих снегах и необъятиях – все выходит дороже. Дороже, чем в Европе и в Северной Америке. Дороже, чем в Южной и Восточной Азии. Дороже, чем в Латинской Америке. Даже добытая нефть – и та выходит в Сибири намного дороже, чем на берегах Персидского залива.

Давайте посмотрим: чтобы богатый «НОВАТЭК» смог построить завод по производству сжиженного газа на Ямале (в порту Сабетта), государству пришлось на 12 лет освободить предприятие от уплаты экспортной пошлины, налогов на добычу полезных ископаемых и на имущество. А налог на прибыль скинули с двадцати до 13,5%. На треть. Иначе производство было бы нерентабельным. Вот бы такие условия – да всем новым заводам в стране!

Широта Москвы - 55° 45’ 7"

В Канаде это – уже лесотундра и таежные леса на полуострове Лабрадор. Крупных городов в Канаде на такой широте уже нет. Не говоря уже о местах севернее. А ведь у нас Москва совершенно не считается арктическим городом. По нашим меркам – это почти юг. Чего уж там говорить о Вологде или Костроме? Или о Ярославле? Вологда – это почти южная оконечность Гренландии, страны эскимосов.

Поэтому все, что производят русские, всегда будет с намного большими затратами, нежели любой товар, сделанный где-либо еще. Только благодаря затратам на обогрев помещений, из-за гораздо более капитальных стен наших построек и из-за того, что русский рабочий, чтобы не умереть, должен зарабатывать гораздо больше китайского визави. Или вьетнамского. Или индийского.

Разве что в Монголии природные условия так же суровы. С 1991 года все стало только хуже. Одесса, Днепропетровск, Киев, Николаев, Херсон – все они оказались вне Российской Федерации. Самые черноземные и теплые просторы у единственного теплого моря Русского мира – Черного.

Отсюда вытекает беспощадный вывод. Если русские хотят сохраниться как народ, они должны сохранить свою индустрию. Иначе – превращение в порочных, дебильных «голых обезьян». А чтобы производство у нас не разорилось, заливаемое потоками импорта, русским придется ввести всю гамму покровительственных мер. Начиная от высоких импортных пошлин, что уравнивают себестоимость производства во внешнем мире и у нас – и заканчивая самыми разнообразными мерами государственной поддержки реального сектора. В виде и дешевых длинных кредитов, и субсидий, и налоговых льгот.

Казалось бы, это элементарно. Но, увы, не для нынешней нашей власти.

«ВЕЖЛИВЫЙ» ГЕНОЦИД

Что нам говорят либеральные «жрецы экономики», что насиловали страну при Ельцине, и насилуют ее сейчас? Они ведь за что выступают с маниакальным упорством? С умным видом и интеллектуальными выражениями? За то, чтобы мы вписались в глобальные производственные цепочки. Мол, современно это! А те, кто говорит о каком-то внутреннем рынке и протекционизме – мракобесы, дескать.

Но ведь на самом деле именно эти лощеные «экономисты» в хороших костюмах – холодные, изощренные садисты. И то, что они предлагают – это геноцид для нас.

Вопрос элементарен: какие же звенья мировых производственных цепочек разместятся в РФ? Ну, добыча сырья и выращивание зерна – это есть уже сейчас. Но это обеспечит жизнь всего лишь 40 миллионов жителей РФ из 146 миллионов. Не более того. Хорошо, еще два-три миллиона – сфера цифровых технологий. Остальным как жить? За счет чего? Им ведь наши правители фактически предлагают вымереть. Да, постепенно, с развлечениями – но исчезнуть с лика земного. Ибо в глобальных производственных цепочках сто миллионов наших сограждан просто не нужны. Ни в каком качестве. Разве что как покупатели. Но чтобы у них были деньги, они где-то должны работать. Но где?

Все, что бы мы у себя ни производили, оказывается дороже, чем за рубежом. В условиях совершенно открытой экономики это – смерть производства в стране. Потому что импорт всегда будет дешевле! Да, осуществляется мечта советских обывателей: магазины ломятся от самых разнообразных заморских вещей. Вот только денег на их покупку у десятков миллионов граждан РФ попросту не хватает.

Нет, конечно, глобальные производственные цепочки были бы изумительны и чудесны, живи человечество по законам Эры Встретившихся Рук из романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Это когда люди живут в любви и уважении друг к другу, независимо от пола, расы, языка и возраста. Когда ушли в прошлое религии. Когда человечество расселилось в мягком и теплом климатическом поясе, в городах-башнях и на искусственных островах в океане. Когда производство ушло в подземные заводы-автоматы…

Только наш мир иной. Люди разделены по языкам, верам, расам. Они нетерпимы и уничтожают друг друга. И мы – реалисты, мы живем в такой реальности. Стало быть, нам сперва нужно думать о той земле, на которой мы живем. О своей стране.

Потому те, кто с умным видом вещает о недопустимости каких-либо ограничений рынка, о встраивании в мировые производственные цепочки – наши враги и откровенные изуверы. Ибо что они предлагают? По сути, сжечь, спалить большинство нашего народа. Почему? Да потому, что ради этого русские должны конкурировать не только с европейцами или американцами, но и с китайцами! И с вьетнамцами, индонезийцами, индийцами, тайцами… В общем, с теми, кто может круглый год ходить в трусах и майке, довольствуясь чашкой похлебки в день. Чтобы в РФ размещались производства, мы должны согласиться на еще меньшие зарплаты, нежели в Таиланде или Индии. И чтобы наши предприятия почти не платили налоги государству. Потому что в Азии, например, инвесторам дают немыслимые налоговые льготы.

Мы что, должны делать русских еще более бедными, нежели индийцы с пакистанцами? Упразднить пенсионную систему? Вообще должны перестать содержать науку, образование, медицину, своих стариков? Да в условиях наших морозов, да при том, что сырье и энергия в РФ по ценам вполне сопоставимы с заграничными, все это – просто сжигание русских и иных коренных народов страны в топке «глобальных производственных цепочек»! Гонка вниз, к полной нищете 90% населения страны! Чтобы Греф с Орешкиным нас похвалили?

Нет! Мы выводим свой закон: «Чтобы русские могли жить и развиваться, им нужно свое производство. А оное может быть у нас лишь в том случае, если государство таможенными пошлинами и другими мерами покровительства реальному сектору уравнивает условия конкуренции РФ с внешним миром!»

Проще говоря, у нас не может быть распахнутого настежь рынка. Никогда. И мы должны сделать так, чтобы русский в холодной Вологде и овеваемый теплыми муссонами индиец конкурировали на равных. Лишь набор таможенных, налоговых, субсидийных и прочих мер может уравнять нас по-честному.

Не нужно стесняться. Не так давно производители обуви и одежды из Молдавии и Приднестровья попытались рвануться на рынок Евросоюза. Мол, у нас качество – то же, а цены – намного ниже. Их моментально окоротили. Не может быть цена слишком низкой. Понимай: не смей отнимать работу у европейцев. То же самое случилось и с самостийными украинскими мечтателями. Оказалось, что Европа покупает украинские зерно, подсолнечное масло или металл сугубо по квотам. И очень маленьким. Никакого вам открыто-свободного рынка! Вернее, ты свою страну нам открой, а вот мы твой экспорт к нам – квотируем.

Но нашим «экономическим жрецам» в Москве сие как бы невдомек….

Но невдомек ли? Или они только делают вид, будто этого не знают?

Наше мнение – они притворяются…

РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ – УСЛОВИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ!

Таким образом, созидая новый мир вместо погибшего СССР, мы честно говорим нашим согражданам: «Братья и сестры! Вы хотите, чтобы у вас были достойные зарплаты и пенсии? Социальные гарантии? Вы хотите, чтобы государство могло достойно финансировать школы, вузы, больницы, науку, культуру?

Тогда вам придется принять наш закон. Все, что ввозится в нашу страну и то, что мы можем делать сами, должно облагаться пошлинами, компенсирующими наши суровые природные условия. Нет, запрета на импорт не будет. Просто он будет дороже на те самые протекционистские меры по уравниванию условий конкуренции. Но зато у вас будет работа, а бюджеты не зазияют дырами.

В противном же случае, открыв рынок настежь, вы будете видеть полные товаров супермаркеты, однако при этом у вас окажутся нищенские заработки. У вас не будет пенсий. Вы не сможете содержать своих детей. У вас будут платные медицина и образование.

Выбирайте! Все, независимо от политических окрасов – коммунисты или либералы, националисты или приверженцы глобализма. Жизнь или смерть?»

Мы примем АРУК – конституционный акт о равенстве условий конкуренции.

Практически любое производство в Китае, в странах ЕС или Северной Америки обладает приличным набором субсидий от тамошних государств. В мире уже давно нет «чистого капитализма», в том же машиностроении – оно давно носит субсидированный, полусоциалистический характер даже на частных предприятиях. Аграрий в ЕС обладает внушительными дотациями на каждый гектар своего хозяйства, на каждую голову скота, на каждую яблоню в саду. Точно так же на нашем тракторном заводе в Канаде: государство софинансирует его научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР, R&D), переход на энергосберегающие технологии, повышение квалификации работников. Западные государства и КНР софинансируют участие компаний в международных выставках, платят субсидии производителям агромашин или станков дотации (до четверти стоимости новой техники!), если у них покупают комбайны или обрабатывающие центры.

Поэтому на российский рынок вторгается иностранная продукция, в привлекательной цене которой сидит порой до трети государственных субсидий. Это касается и продовольствия, и техники. Импорт выбивает отечественных производителей с рынка, фактически РФ импортирует к себе безработицу, а экспортирует – рабочие места для китайцев, турок, европейцев и американцев. Если говорить образно, то производители РФ похожи на индейцев, выходящих на бой с конкистадорами. Причем у индейцев – деревянные дубинки и набедренные повязки, а у их конкурентов – стальные латы и клинки, да еще и ружья. Исход борьбы предрешен. Никакого равенства условий конкуренции между нами и иностранцами нет и в помине!

Пока официальные лица РФ не желают этого понимать. Они надменно цедят сквозь зубы: «Работайте лучше, повышайте свою конкурентоспособность, делайте дешевле иностранцев, но такого же качества! Как только Запад снимет с нас санкции, мы прекратим поддержку российского производителя, ибо это – рынок!» При этом государство вводит налог на новое оборудование, держит высокие проценты по кредитам, укрепляет курс рубля, повышает цены на топливо и электричество, раздувает цены на металл, а российские дотации и субсидии – сущие гроши по сравнению с теми же европейскими.

Но как мы можем добиться конкурентоспособности в таком случае? Мы должны ничего не платить работникам? Или собирать наши машины из дерева и картона? Вызывать Гарри Поттера, что взмахом волшебной палочки превратит наши устаревшие станки в роботизированные обрабатывающие центры, сотворит промышленных роботов из воздуха?

Такой маразм продолжается третье десятилетие. Пора положить ему конец, иначе просто потеряем страну, как в 1991 году.

Суть нашей инициативы: не опускать «железный занавес» на пути импорта, не создавать тепличных условий для отечественного реального сектора, а УРАВНЯТЬ условия конкуренции.

Суть предлагаемого нами конституционного закона такова: Российская Федерация с помощью общественных объединений промышленников и аграриев бдительно следит за мерами государственной поддержки иностранных производителей. Если там уже есть дотации, субсидии и льготы от государств (или вводятся новые механизмы поддержки), то наша страна отвечает на это такими же мерами. Или же – если на это у бюджета РФ нет средств, если объемы бюджета такого не позволяют – РФ вводит повышенные таможенные пошлины, что уравнивают условия конкуренции. Коль сидит в иностранном тракторе, сыре или помидоре, скажем, 30% государственных субсидий и льгот – то уплати как минимум такую же ввозную пошлину.

Хватит мириться с маразмом в управлении экономикой! С сохранением статуса РФ как поставщицы сырья, колониального рынка сбыта для сильных соседей и края вечных бедности с безработицей! Это может стоить нам нового развала.

Тот, кто против – слуга Зла и сторонник геноцида нашего народа.

Таково условие нашего Нового Мира. Его Железный Закон.

И это – единственно возможный – и активный! – ответ Западу в Холодной войне-2.

Не применишь его, Кремль – тебе конец. Ибо «путинская модель» уже испустила дух…