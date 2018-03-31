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Московский листок

Отравленная "смертельным" ядом Юлия Скрипаль пришла в себя

Опубликовано 31.03.2018 в разделе комментариев 0

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Отравленная "смертельным" ядом Юлия Скрипаль пришла в себя

Ее отец находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное - он тоже жив. Естественно, специалисты задаются вопросом, а был ли "Новичок"?

О яде типа "Новичок" известно, что он потрясающе опасен - в 10 раз токсичнее, чем разработанные в Британии газы VX, считавшиеся долгое время самыми ядовитыми веществами, синтезированными человеком.

И вот, согласно последним данным, отравление Скрипалей произошло после обработки ядовитым веществом дверной ручки. То есть, получив "смертельную" дозу яда через контакт с обработанной ручкой, Скрипали зашли в дом, пробыли там некоторое время, потом посетили кладбище  с могилами родственников, а затем еще пивной бар и итальянский ресторан. И только после этого их обнаружили на скамейке неподалеку, отдающими концы.

Но погибнуть им не дали, отвезли в районную больничку, где оба и пребывают по сей день с явными признаками улучшения состояния.

И это супер-пупер-смертельный яд, предназначенный, чтобы уничтожать целые армии?

Потом, кстати, с этой дверной ручкой контактировали полицейские, один из них тоже загремел в ту же больничку, но отделался легким испугом - сейчас он давно вышел и работает по специальности.

Более того, премьер-министр Тереза Мэй с сопровождающими лицами прошла по всему маршруту Скрипалей от аэропорта до роковой скамеечки, и ничего ни с ней, ни с кем-то из сопровождавших лиц не случилось.

Что-то, конечно, не сходится. 

Хотя бы, зачем было травить Скрипаля вместе с его дочерью, когда обмазать дверную ручку любой гадостью можно было в любой из многих других дней, прожитых им в Англии. Причем до того, как отношения между странами испортились и никто не стал бы раздувать шума из-за умершего старого агента. А тут устроено покушение просто как по заказу.

Вызывает Путин начальника ГРУ и говорит, мол, что-то маловато против нас санкций, давай еще что-нибудь придумаем. А тот только что из Америки прилетел, куда его новый директор ЦРУ срочно вызывал вместе с начальниками ФСБ и СВР. Давай, говорит, отравим кого-нибудь так, чтобы только на нас все и подумали. 

А.Б.



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